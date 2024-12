Rüstet euer System auf das Mainboard von Asus aus: volle Ryzen-Power und 42% günstiger

Das Mainboard ist ein legendäres Biest für Ryzen-Fans in einer unübertrefflichen Preisklasse. Nutzt den Mega-Rabatt bei Amazon und legt los.

Das Asus Prime B450M-A II Mainboard ist der Grundstein, auf dem ihr eure Vision verwirklichen könnt. Mit einer sehr geringen Investition könnt ihr euch ein hammerstarkes System zusammenbauen, was die Kraft der älteren Ryzen-Generation zum Vorschein bringt. Sockel AM4 ist nach wie vor ein beständiges System und bei vielen Sparern beliebt, die nicht immer auf dem neuesten Zug aufspringen müssen. Schließlich könnt ihr auch High-End-Gaming mit AM4 erleben. Es kommt nur darauf an, was ihr letztendlich daraus macht.

Baut euch mit diesem Mainboard ein starkes Ryzen-System und probiert viele Strategiespiele aus.

Eigenschaft Beschreibung Formfaktor mATX (Micro-ATX), kompakte Bauweise für vielseitige Gehäusekompatibilität. Sockel AM4, unterstützt AMD Ryzen Prozessoren. Speicherunterstützung DDR4-Speicher, bietet hohe Geschwindigkeiten und Effizienz. M.2 Steckplatz Ermöglicht die Installation von schnellen NVMe SSDs für verbesserte Leistung. SATA 6Gbit/s Anschlüsse Mehrere Anschlüsse für traditionelle Festplatten und SSDs. USB 3.1 Gen 2 Typ-A Schnelle Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s über USB-Anschlüsse. Aura-Sync RGB-Beleuchtungssynchronisation mit kompatiblen Geräten für individuelle Looks.

Gaming-Mainboard mit exzellenten Eigenschaften

Mit seinem mATX-Formfaktor hat diese Komponente eine kompakte Bauweise, die sich perfekt in eine Vielzahl von Gehäusen einfügt.

Der AM4-Sockel ist beständig und ein Grundstein für starke Ryzen-Prozessoren. Eine der besten Wahlmöglichkeiten ist der AMD Ryzen 7 5700X3D, der euch immer noch einen saftigen Gaming-Boost gewährt und sich aktuell lohnt.

Schließlich werden die neuen Ryzen-Prozessoren immer teurer und somit ein wenig unattraktiver für Sparer.

Speicherhungrige Anwendungen? Kein Problem. Mit Unterstützung für DDR4-Speicher bietet das Asus Prime B450M-A II die Geschwindigkeit und Kapazität, die ihr benötigt, um Multitasking mühelos zu bewältigen.

DDR4 ist genauso wie AM4 immer noch ein Top-Standard, wenn es rein um Gaming geht. DDR5 lohnt sich eher bei reinen Content- oder Entwickler-PCs, wo ihr wirklich jede Bandbreiten-Verbesserung braucht, um flüssiger zu arbeiten.

Ein weiterer Höhepunkt ist der M.2-Steckplatz. Verbaut ultraschnelle NVMe SSDs und profitiert von fixen Datenübertragungsraten. Die Investition lohnt sich, denn euer System fährt blitzschnell hoch und alle Spiele laufen geschmeidiger.

Natürlich darf auch die Konnektivität nicht zu kurz kommen. Mit mehreren SATA 6Gbit/s Anschlüssen habt ihr genügend Platz für all eure traditionellen Festplatten und SSDs. Und wenn es um schnelle Datenübertragung geht, stehen euch USB 3.1 Gen 2 Typ-A-Anschlüsse zur Verfügung.

Doch was wäre ein modernes Mainboard ohne eine Prise Stil? Mit Aura Sync könnt ihr die RGB-Beleuchtung eures Systems synchronisieren und individuelle Looks kreieren, die euren persönlichen Geschmack widerspiegeln.

