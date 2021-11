MAG 2021: So läuft die Convention für Anime- und Manga-Fans als interaktives Online-Event

An Ausstellern sind unter anderem Entwickler Capcom, der Publisher Kazé und der bekannte Anime-Service Crunchyroll dabei. All das findet ihr, wenn ihr die MAG-Welt virtuell erkundet.

Was hat es mit diesem Duell auf sich? Wie schon erwähnt erkundet ihr die Messelandschaft in einem putzigen Mini-MMO-Game mit eurem Avatar. Doch es gibt noch einen geheimen Plot dahinter! Denn die beiden Anime-Girlies Megan und Maggi kämpfen um die Vorherrschaft.

Wann geht’s los? Die MAG findet vom 26. bis 28. November 2021 statt. In dieser Zeit könnt ihr ein Live-Programm mit vielen Stars genießen und in einem eigens entwickelten Mini-MMO interaktiv die Messe im digitalen Raum entdecken.

Was ist die MAG? Die MAG ist eine Community-Convention von Fans für Fans. Darin dreht sich alles um Games, Cosplay, Anime, Manga und asiatische Popkultur. Die MAG startete 2019 zum ersten Mal in Erfurt und zählte dort 10.000 begeisterte Besucher. 2021 kehrt die MAG als rein digitales Event zurück, will euch aber trotzdem das typische Con-Feeling bieten.

