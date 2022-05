Das Shooter-Genre prägte Arma 3 vor allem durch eine Mod zu „Battle Royale“. Das ist kein Zufall, dass es gerade in Arma 3 passiert, denn das Spiel gilt als extrem freundlich für Modder: So entwickelte Brendan Greene, der „PlayerUnknown“, 2014 seine „Battle Royale“-Mod für das Spiel.

Was ist das Setting? Laut Leak spielt Arma Reforger in einem alternativen 1989. Als Spieler sollt ihr eure Karriere beim Militär vorantreiben und entweder den US-Mächten oder den Sowjet-Mächten beitreten. Gekämpft wird um das strategisch wichtige Island of Everon.

Gespannt warten alle darauf, wie es in Zukunft mit Arma weitergeht. Denn Arma 3 prägte mit einer Mod zu „Battle Royale“ das moderne Shooter-Genre. Das Team kündigte einen Livestream für den 17. Mai an, doch nun tauchte ein großer Leak auf. Offenbar ist Arma Reforger der neue Teil, der eine Brücke zu Arma 4 bilden soll.

