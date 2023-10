Kit Harington wurde zum Mittelpunkt in Game of Thrones und das war seine „dunkelste Zeit“

Kit Harington erlangte durch seine Rolle als Jon Schnee in Game of Thrones internationale Bekanntheit. Der Trubel um seine Serienfigur machte ihm jedoch zu schaffen – so sehr, dass er sich Hilfe suchte.

Von 2011 bis 2019 verkörperte Kit Harington in Game of Thrones die Rolle des Jon Schnee, den wir als Bastardsohn von Lord Eddard Stark kennengelernt haben. Zusätzlich ist Jon Snow Mitglied der Nachtwache, einer militärischen Einrichtung, die die Mauer bewacht und somit die Königslande schützt.

In einem Interview mit Variety, das am 19. Mai 2019 erschien, blickt Kit Harington auf seine Zeit in der beliebten US-amerikanischen Fantasyserie Game of Thrones zurück. Harington sei zum „Cliffhanger einer Serie“ geworden und die Aufmerksamkeit, die dadurch entstanden ist, war „furchterregend“ für ihn.

Achtung Spoiler: Im Folgenden lest ihr massive Spoiler zu Jon Schnee ab Staffel 5 von Game of Thrones.

„Es war keine sehr gute Zeit in meinem Leben“

Das machte dem Schauspieler zu schaffen: Jon Schnee wurde zum zentralen Fokus von Game of Thrones, und das war etwas, das dem Schauspieler Kit Harington nicht so recht gefallen hat. Obwohl er zuvor oft das Gefühl hatte, dass Jon Schnee „das schwächste Glied in der Kette“ war, änderte sich das schlagartig.

Plötzlich drehte sich alles nur noch um diese Serienfigur.

Wenn du zum Cliffhanger einer Fernsehsendung wirst, und eine Fernsehsendung auf dem Höhepunkt ist, ist die Aufmerksamkeit furchterregend. Es war keine sehr gute Zeit in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich als der glücklichste Mensch der Welt fühlen musste, obwohl ich mich eigentlich sehr verletzlich fühlte. Ich hatte damals eine schwierige Zeit in meinem Leben – wie wohl viele Menschen in ihren 20ern. Zu dieser Zeit begann ich eine Therapie und fing an, mit Menschen zu sprechen. Ich hatte mich sehr unsicher gefühlt und nie mit irgendwem geredet. Kit Harington via Variety

Obwohl der Charakter in der fünften Staffel stirbt, wurde Harington, wenn er in Belfast unterwegs war, angesprochen und gefragt: „Bist du tot?“ Harington sagt, er sei „einfach nur so ein Kerl und keiner, der besonders gut mit viel Aufmerksamkeit umgehen kann.“

Ein Chefautor von Game of Thrones versuchte, die Zuschauer davon zu überzeugen, dass Jon Snow endgültig gestorben sei, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen könnt.

So war der Abschied für ihn: Trotz des enormen Stresses am Set sei ihm der Abschied von seiner Serienfigur und dem Team nicht leicht gefallen. Am Ende der Dreharbeiten habe Harington „einfach geflennt.“ Er habe aber bemerkt, dass er zufrieden damit war, wie seine Geschichte endete.

In einem Interview mit Esquire, das am 15. April 2019 erschienen ist, erinnert er sich an den letzten Drehtag zurück:

An meinem letzten Drehtag fühlte ich mich gut […]. Dann riefen sie: „Einpacken!“ Und ich bin einfach zusammengebrochen. Es war ein Anfall von Erleichterung und Trauer darüber, dass ich das nicht mehr machen konnte. Es ging nicht so sehr um Jon. Es ging darum, nicht mehr in dieser Welt zu sein, diese Gerüche nicht mehr riechen zu können, diese Kämpfe nicht mehr ausfechten zu können, nicht mehr mit diesen Menschen zusammen sein zu können – das ganze Paket. Aber das Seltsamste war, als wir vom Set kamen und anfingen, das Kostüm auszuziehen, und es fühlte sich an, als würde man gehäutet. Kit Harington via Esquire

Fans glaubten, dass das nicht das Ende von Jon Schnee sein könnte und rätselten fieberhaft über das weitere Schicksal von ihm. Nur eine kleine Gruppe an Verantwortlichen der Serie wusste zu dem Zeitpunkt darüber Bescheid.

Ein großes Geheimnis aus Game of Thrones verriet Kit Harington dann allerdings, um keinen Strafzettel zu kassieren:

