Jugendbetreuer klagt, wie Minecraft und das iPad eine Generation Kinder beeinflussen

In einem Thread auf reddit diskutieren Lehrer und Jugendbetreuer, wie sich die Generationen verändern. Ein Teilnehmer der Diskussion sagt: Er betreut junge Kinder in einem Computer-Camp. Zehnjährige könnten zwar selbst Spiele erschaffen, sie aber nicht mehr steuern, weil sie durch Spiele wie Minecraft oder Roblox nie gelernt haben, eine Tastatur zu benutzen. Die meisten würden mit dem iPad aufwachsen und hätten noch nie eine Tastatur benutzt.

Was ist das für eine Diskussion? Viele Webseiten und Foren-Diskussionen im Internet, beschäftigen sich in den letzten Monaten damit, dass die junge Generation zwar Handy-affin ist, aber keinerlei Kompetenz hat, um mit einem Computer umzugehen.

Obwohl die Gen Z (zwischen 1996 und 2009 geboren) als „digital-Natives“ gelten, können sie offenbar nur mit Handy-Apps umgehen, nicht aber mit Programmen wie Word oder Excel, mit denen in Büros gearbeitet wird. Auch das Bedienen eines Druckers stellt sie vor Probleme.

Die Gen Alpha soll ähnliche Schwächen ausweisen.

Kinder nutzen nur noch das iPad, können nicht mal mit einem Finger tippen

Das ist die Diskussion: In einer Diskussion auf reddit sagt ein Nutzer, er betreut Kids im Alter von ungefähr 8 bis 12 Jahren in einem Programmierer/Gaming-Camp, das ist die frühe Generation Alpha: Für ihn sei es erschreckend, wie wenig Ahnung die Kinder von Computern haben. Viele von ihnen hätten bislang nur iPads benutzt. Denn die Eltern kauften ihnen ein iPad und auch in Schulen werden nur die Tablets genutzt:

Diese Kinder wissen buchstäblich nicht, wie man tippt. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht wissen, wie man als Erwachsener tippt, sondern dass sie überhaupt nicht tippen können, nicht einmal mit einem Finger. Sie basteln Spiele und wissen dann nicht, wie sie die Pfeiltasten benutzen, um ihre Figur zu bewegen. Sie spielen Spiele wie Roblox und Minecraft (ihre Lieblingsspiele und der Grund, warum die Eltern sie für dieses Camp angemeldet haben) und haben keine Ahnung, wie man am Computer spielt oder die Steuerung selbst herausfindet. Das ist wirklich verblüffend.

Welche Fähigkeit wird der Arbeitsmarkt der Zukunft brauchen?

Das steckt dahinter: Das Auffällige bei der Diskussion ist immer, dass die Leute, welche die Jugend kritisieren, die Fähigkeiten, die sie selbst aufweisen als Maßstab und wichtig definieren: Also für sie ist es wichtiger, dass Kinder tippen können, als mit einem Touchscreen umzugehen.

Dass die Kinder durch kreative Spiele wie Minecraft und Roblox selbst Dinge entwerfen und entwickeln können, wird nicht als Pluspunkt gesehen. Es ist die Frage, ob das nicht zu kurz gedacht ist.

Für die aktuelle Arbeitswelt ist es sicher wichtig, eine Tastatur bedienen zu können. Wie das aber aussieht, wenn die Kids ins Berufsleben einsteigen, in vielleicht 10 Jahren, kann man aktuell kaum voraussehen. Vielleicht sind dann Touchscreens und eine KI, die sich per Sprache steuern lässt, schon als Alltag in Büros etabliert: 9 von 10 Führungskräfte beklagen an Mitarbeitern aus der Gen Z vor allem eines