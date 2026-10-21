Für das 22 Jahre alte Spiel zu Shrek braucht ihr heute einen schnelleren PC als für Cyberpunk 2077

Shrek 2 erscheint in wenigen Tagen als Remaster. Die Systemanforderungen fallen jedoch knackig aus. Zumindest für ein 22 Jahre altes Spiel.

Um was für ein Spiel geht es? Im Jahr 2004 erschien das Videospiel Shrek 2, passend zum gleichnamigen Film: Mit dem Oger Shrek, seiner Gattin Fiona und ihren Freunden reist ihr in die Heimat von Fiona, um ihre Eltern kennenzulernen. Die Handlung des Spiels orientiert sich stark am Film.

22 Jahre später bringt Aspyr Media nun Shrek 2 als Remaster über Steam heraus. Aspyr ist kein unbekannter Name, denn das Team hat sich auf Remasters und Neuauflagen spezialisiert. Doch die Systemanforderungen machen selbst einem Spiel wie Cyberpunk 2077 Konkurrenz.

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Shrek 2 konkurriert bei den Anforderungen mit Cyberpunk 2077

Wie sehen die Systemanforderungen aus? Die fallen überraschend hoch für ein Remaster eines 22 Jahre alten Spiels aus.

Das Minimum liegt laut Steam bei einer Radeon RX 7600, RX 6700 XT (12 GB) oder einer GeForce RTX 4060 oder RTX 3060 Ti. Das ist bereits keine günstige Einsteigerklasse mehr, denn für die GPUs zahlt ihr mindestens 300 Euro. Ganz neu sind die Modelle ebenfalls nicht mehr.

Spannender fallen aber die empfohlenen Anforderungen aus: Hier empfiehlt der Entwickler eine RTX 5070 oder eine RX 9070, das sind immerhin Grafikkarten der oberen Mittelklasse für mindestens 700 Euro. Es ist dann doch überraschend, dass eine leistungsstarke Grafikkarte Voraussetzung für das Remaster eines uralten Spiels ist.

Wichtig zu betonen ist, dass es sich um ein Remaster handeln soll. Das alte Spiel bleibt also erhalten, wird nur grafisch überarbeitet und an die moderne Technik angepasst. Es gibt also kein Remake.

Nur um das einmal in Relation zu setzen: Cyberpunk 2077 gilt immer als beliebter Test, um Hardware zu belasten. Die Mindest- und die empfohlenen Anforderungen liegen aber deutlich unter denen von Shrek 2. Das Minimum setzt eine GTX 1060 6 GB oder eine Radeon RX 580 8 GB voraus. Das RPG von CD Projekt RED ist immerhin schon 6 Jahre alt, wird aber regelmäßig von den Entwicklern aktualisiert, das nächste Update 2.5 soll bereits in wenigen Tagen erscheinen.

Warum die Anforderungen so hoch ausfallen, ist erst einmal nicht ersichtlich. Hohe Anforderungen sind in der Regel immer ein Zeichen für eine schwache Optimierung.

Ein Action-RPG auf Steam setzt für die beste Grafik eine RTX 5090 voraus. Eine Grafikkarte, für die ihr derzeit viele tausend Euro zahlen müsst. Viele Spieler verstehen nicht, warum es solche Einstellungen überhaupt gibt, die kaum ein Spieler verwendet, weil die Hardware so teuer ist: Spieler fragen sich, für wen Entwickler ihre Spiele bauen, wenn man mittlerweile eine Grafikkarte für 4.500 Euro braucht, um spielen zu können