Intel könnte endlich eine Antwort gegen AMDs beste Gaming-CPUs haben

AMD dominiert seit ein paar Jahren mit seinen CPUs den Gaming-Markt. Intel arbeitet aber seit geraumer Zeit an einer Antwort. Mit „BFC“ könnte man dieser Antwort ein ganzes Stück näherkommen.

Als AMD im April 2022 seinen Ryzen 7 5800X3D auf den Markt brachte, war das für die Branche eine kleine Revolution. Denn mit dem 3XD-Cache brachte AMD nicht nur eine völlig verbesserte Architektur auf den Markt, sondern konnte plötzlich Intel in wichtigen Gaming-Benchmarks überholen und wichtige Marktanteile abnehmen. Diese CPU war so erfolgreich, dass AMD die 4 Jahre alte CPU jetzt wieder erneut aufgelegt hat.

Mit späteren X3D-CPUs, etwa dem Ryzen 7 7800X3D, vergrößerte AMD den Abstand zur Konkurrenz. Und die CPU gilt nicht umsonst derzeit als die beste Gaming-CPU, die ihr derzeit für ein System kaufen könnt. Seitdem läuft Intel den AMD-CPUs zumindest im Gaming hinterher.

Aber genau das könnte sich in Zukunft ändern. Denn Intels Antwort gegen AMD könnte „BFC“ heißen.

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Ist „BFC“ die Antwort Intels auf AMDs erfolgreiche Gaming-CPUs?

Worum geht es bei BFC? Laut verschiedenen Berichten arbeitet Intel wohl schon länger an einem Produkt, mit dem man gegen AMDs X3D-Cache konkurrieren möchte. Bisher wurde dieser Cache als „bLLC“ bezeichnet, was für „big last-level cache“ steht.

„BFC“ könnte jetzt die endgültige Markennamenbezeichnung sein, mit der Intel gegen die etablierte 3D-V-Cache-Technologie von AMD antreten will. Was „BFC“ genau bedeutet, weiß aber bisher niemand. Intel hat sich bisher nicht dazu geäußert.

In internen Dokumenten, die jetzt laut Techspot wohl geleakt worden sind, sind diese neuen Modelle mit einem großen Cache auf jeden Fall ersichtlich. Die Liste lässt vermuten, dass Intel mit „BFC“ die Modelle mit großem Cache über drei Produktstufen hinweg kennzeichnen wird.

Was das auch bedeutet: Intel könnte spezielle Gaming-Modelle jenseits der großen Flaggschiff-Modelle anbieten, die eben auf diesen „BFC“ setzen könnten. Damit dürfte man sich dann gegen AMD neu positionieren, die mit ihren X3D-Modellen extrem erfolgreich sind.

AMD verkauft erfolgreich Gaming-CPus, weil man unter anderem seit Jahren auf zwei CPU-Sockel setzt. Intel geht hier einen anderen Weg, ist damit aber nicht mehr so erfolgreich. Genau das könnte sich ändern. Mehr dazu direkt auf MeinMMO: Intel hinkt AMD in einem Bereich seit Jahren hinterher, doch das könnte sich bald ändern