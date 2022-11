In eigener Sache: Aktuelle Lieferschwierigkeiten mit dem WoW-Sonderheft

Wir haben euch in einem kurzen Video 3 Fehler aufgelistet, die ihr in CoD: Warzone 2 dringend vermeiden solltet.

Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. In unserem Heft steckt viel Liebe und Arbeit und es ärgert uns genauso wie euch, dass es hier zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Natürlich werden wir auch gemeinsam mit unserem Dienstleister untersuchen, wie es zu den Schwierigkeiten kommen konnte und wie sich diese in Zukunft vermeiden lassen.

Da wir dieses Mal eine lange Vorbesteller-Phase hatten, war das System verwirrt und schickte daher an einige von euch diesen Brief raus. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen und könnt das Schreiben ignorieren.

Wer in letzter Zeit statt des ersehnten Heftes einen Brief bekommen hat, in dem steht, dass angeblich das Heft aktuell nicht lieferbar ist, kann aufatmen. Dieser Brief ist ein maschinell erstelltes Schreiben, das automatisch nach einer gewissen Zeit verschickt wird, wenn die Bestellung bis dahin nicht versandt wurde.

Das heißt, in den nächsten Tagen solltet ihr alle euer Sonderheft im Briefkasten haben. Dass der Termin und damit auch der Erhalt eures Heftes hinter dem Kiosk-Termin liegt, tut uns leid und soll auch in Zukunft ein Einzelfall bleiben, der aufgrund von Überlastung und Krankheitsfällen beim Dienstleister zustande kam.

Das ist die gute Nachricht: Alle Hefte sollten mittlerweile auf dem Postweg sein. Wir haben von unserem Dienstleister die Bestätigung bekommen, dass am 25.11.2022 der Großteil und am 28.11.2022 der Rest (ca. 50 Stück) der Sonderhefte verschickt wurden.

