Das neue Monsterspiel von HoYoverse wagt sich an ein Risiko, das Destiny bewusst vermieden hat

In einem Interview wurden die Macher von Honkai: Nexus Anima gefragt, ob es beim Storytelling neue Ansätze gebe. Tatsächlich wagen sie einen mutigen Schritt, der sie in Zukunft viel Entwicklungszeit kosten wird.

Was für ein Risiko gehen sie ein? Produzent David Jiang verriet in einem Interview mit Dengeki Online, dass viele Spieler den Wunsch geäußert hätten, mehr in die Entwicklung der Geschichte eingreifen zu können. Bislang war die Geschichte bei allen Spielen von HoYoverse immer vorgegeben.

Doch für Honkai: Nexus Anima hätten sich die Entwickler bewusst dazu entschieden, den Wunsch endlich umzusetzen. In dem Titel soll es möglich sein, die Welt zu verändern, indem man sich für unterschiedliche Pfade während der Story entscheidet.

Die Entscheidung der Spieler beeinflusst wohl, wie sich die Umgebung verändert. Dazu zählen:

Das Ende der Geschichte eines Charakters

Welcher Charakter zu welchem Zeitpunkt auftaucht

Die Dialoge der Charaktere

Das eigene Ende der Geschichte

Dabei sollen nicht nur die getroffenen Entscheidungen einen Einfluss haben. Auch die Statuswerte des eigenen Spielcharakters, beispielsweise die Intelligenz, sollen sich darauf auswirken, welche Dialogoptionen angezeigt werden und welche Hinweise man entdecken kann.

Aus der Kombination unterschiedlicher Statuswerte sollen also völlig andere Handlungsstränge entstehen. Jiang vergleicht das Ganze mit Tabletop-Rollenspielen.

Video starten Honkai: Nexus Anima zeigt den Monster-Sammelspaß im Trailer Autoplay

Große Herausforderung im Live-Service-Bereich

Wieso ist das so besonders? Gerade für ein Live-Service-Spiel ist so ein Format schwer umzusetzen. Mit jedem Update würde sich die Menge an Skripten um ein Vielfaches vergrößern, da Entscheidungen aus dem ersten Jahr die Geschichte im dritten Jahr beeinflussen können. Es ist also eine immense Herausforderung für die Autoren.

Aufgrund des Aufwandes gibt es in den meisten heutigen Live-Service-Games keine verzweigten Handlungsstränge. Auch bei Destiny und Destiny 2 war das nie der Fall, denn hier sollten Spieler in einer Shared World dieselbe Umgebung erleben. Hier hat man sich also bewusst dagegen entschieden.

Denn wenn sich ein Spieler beispielsweise entscheiden würde, einen Bösewicht in seiner Story zu verschonen, der andere ihn aber tötet, ergibt es keinen Sinn mehr, wenn beide sich gemeinsam auf eine Mission begeben, in der dieser Bösewicht wieder auftaucht.

Bei Honkai: Nexus Anima ergibt es jedoch Sinn, dass Spieler ihre eigene Story erleben. Bislang wurde nämlich kein klassischer Open-World-Koop angekündigt. Die Solo-Erkundung steht hier im Vordergrund. Interaktion mit anderen Spielern findet eher im PvP statt.

Was haltet ihr von so einem Feature? Hättet ihr euch so etwas auch für Destiny gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Vor einigen Monaten konnten wir bereits in die Beta von Honkai: Nexus Anima reinschauen. Wir haben es vor allem getestet, ob es spannende Neuerungen im Gegensatz zu Palworld und Pokémon bringt. Unser Fazit findet ihr hier. Braucht es Honkai: Nexus Anima neben Palworld und Pokémon? Ich sage ja!