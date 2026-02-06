Genug von Orks und Elfen? In Heroes of Jin Yong erlebt ihr eine andere Art von High-Fantasy-Epos

In Heroes of Jin Yong taucht ihr in die geheime Welt der chinesischen Kampfkünstler ein und erlebt ein Kampfsystem, das es in sich hat!

Ihr seid es leid, in Rollenspielen der drölfzigste austauschbare Orkkrieger oder die x-te generische Elfenmagierin zu sein? Ihr wollt viel mehr Legenden verkörpern, deren Name und Kampfkunst in der Welt ihresgleichen sucht?

In Heroes of Jin Yong – dem neuen Martial-Arts-RPG – könnt ihr voll in eine umfangreiche und immersive Welt voller Wuxia-Legenden eintauchen.

Das Spiel ist stark inspiriert von den Werken des berühmten chinesischen Wuxia-Autor Jin Yong und nutzt sogar dessen meisterhafte Kalligraphie als Titel. Hier betretet ihr hier das Reich des „Jianghu“. Das ist die geheime Welt der Kampfkunst-Legenden, ein gewaltiges Geflecht aus Ehre, Rivalitäten zwischen verschiedenen Organisationen und der Suche nach Perfektion in der Kampfkunst.

Die Entwickler haben es sich zum Ziel gesetzt, die reine Essenz und die “visuelle Poesie” des Wuxia-Genres einzufangen.

Hier im Trailer seht ihr, was die Entwickler damit meinen:

Hier ein Beispiel zur Einstimmung: Denkt einfach an das Bild, wenn eine Klinge in Zeitlupe die Luft und die gerade fallenden Regentropfen zerschneidet und sich dabei das Licht in jedem einzelnen Tropfen spiegelt. Wenn euch dieses Bild jetzt dazu bringt, schnellstmöglich einen Martial-Arts-Film zu gucken, dann wird Heroes of Jin Yong genau euer Spiel!

Epische Kämpfe und volle Immersion: Die Features von Heroes of Jin Yong

Doch eine coole Martial-Arts-Atmosphäre allein gewinnt noch keine Spielerherzen. Zum Glück bietet Heroes of Jin Yong mehr als nur hübsche chinesische Landschaften.

Das Kampfsystem: Spürt jeden Treffer!

Vergesst Spiele mit fummeliger Steuerung und schwammigem Trefferfeedback. Die Entwickler legen bei Heroes of Jin Yong massiven Wert auf ein immersives Kampferlebnis, das ihr auch vor dem Bildschirm spürt. Also die pure Martial-Arts-Erfahrung!

Die Kämpfe fühlen sich daher wuchtig und einfach „echt“ an. Das schafft das Spiel mit einer Mischung aus Angriffen, präzisen Ausweichmanövern, Blocks und Kontern.

So bietet Heroes of Jin Yong ein ARPG-Erlebnis, das sowohl taktisches Denken als auch spielerisches Können fordert.

Dynamisches Ökosystem: Wenn die Natur das Spiel bestimmt

In Heroes of Jin Yong ist die Welt keine statische Kulisse, vor er ihr eure Quests durchgrindet. Das dynamische Environment-System sorgt für stetig neue Situationen.

Erlebt also den nieselnden Frühlingsregen in Jiangnan, die glühende Sommerhitze der Zentralebenen oder der klirrend kalte Winter in den westlichen Regionen. Das Wetter und die Jahreszeiten sehen hier nicht nur wunderschön aus, sondern beeinflussen obendrein direkt spezielle Events und sogar eure Quests.

Die volle Freiheit: Mehr als nur ein einfacher Krieger

Das Leben im Jianghu bietet neben all der Action weit mehr als nur den Kampf um Ruhm und Ehre. Zahlreiche Haupt- und Nebenquests führen euch tief in die ausufernden Fraktionskonflikte und historische Anspielungen auf das alte China.

Zwischen den Schlachten könnt ihr stets euren eigenen Weg gehen und euch in zahlreichen Nebenaufgaben verlieren. Unter anderem meistert ihr die Kunst der Kalligrafie, spielt die Zither, versucht euer Glück beim Angeln (welches RPG käme auch ohne aus?) oder schmiedet in der Werkstatt eure eigenen legendären Waffen.

Fortschritt durch Meisterschaft: Innere Kraft und Leichtigkeit

Euer Charakter wächst im Laufe des Spiels mit euren Taten. Während ihr die Open World erkundet, Kämpfe bestreitet und Quests erledigt, schaltet ihr nach und nach die klassischen Säulen der chinesischen Kampfkunst frei.

Das umfasst nicht nur “einfache” Kampfmanöver, sondern auch berühmte Konzepte, die jeder Wuxia-Fan kennt: Die innere Kraft , mit der ihr eure Schläge verstärkt, sowie die legendären Leichtigkeits-Skills.

Mit Letzteren bewegt ihr euch so elegant und flink durch die Umgebung, wie man es sonst nur aus großen Martial-Arts-Epen kennt. Wer also an Wänden entlang laufen oder gleich der Schwerkraft trotzend durch die wunderschönen Landschaften gleiten will, kann sich hier voll und ganz ausleben.

Haltet also die Augen offen, wenn es weitere Informationen zum Release von Heroes of Jin Yong gibt.