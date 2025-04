Was bedeutet HDR bei einem Monitor?

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Bei den verschiedenen Formaten kommt es darauf an, welche Metadaten ein Film oder eine Serie an den Fernseher liefert. Hier unterscheidet man zwischen „statischen“ und „dynamischen“ Metadaten. Bessere HDR-Formate wie HDR10+ oder Dolby Vision setzen auf dynamische Daten und lassen sich deswegen von Szene zu Szene flexibel anpassen.

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Was braucht man für HDR? Wer HDR an seinem Gaming-PC oder Fernseher einsetzen möchte, der benötigt einen HDR-fähigen Monitor oder Bildschirm. Euer Monitor muss eine gewisse Helligkeit erreichen können, damit HDR überhaupt wirken kann.

Fernseher und Gaming-Monitore bieten HDR an. Doch was ist HDR überhaupt und was brauche ich, um es nutzen zu können? MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst, welche HDR-Formate es gibt und warum es Zertifizierungen gibt.

