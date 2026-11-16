GTA 6: Knossi gibt auf Twitch fragwürdige Tipps, um in Ruhe zocken zu können

Für den Release von GTA 6 hat Twitch-Streamer Knossi noch einige moralisch graue Tipps für seine Zuschauer, damit sie in Ruhe zocken.

Was sind das für Tipps von Knossi? Auf Twitch (Ausschnitt auf X) gab der Streamer Jens Knossi Knossalla einige Tipps an seine Zuschauer, wie sie beim Release von GTA 6 in Ruhe zocken können. Seine vorgeschlagene Taktik: krankmelden, aber strategisch gut überlegt.

Der Twitch-Streamer führt aus, dass man schon einige Tage vorher auf der Arbeit Symptome einer Krankheit zeigen sollte. Blass schminken gibt Knossi als Tipp und Leute anhusten . Natürlich nicht, ohne sich danach zu entschuldigen. Das Ganze soll ausgeführt werden, bis eine Kollegin vorschlage, einfach zuhause zu bleiben.

Danach folgt der Anruf , sagt Knossi. Ein paar Tage vor Release sollte sich schon eine Krankschreibung beim Arzt geholt werden, direkt für 2 Wochen, meint der Twitch-Streamer. Er führt weiter aus: Damit es seriöser wirkt, soll sogar jemand anderes anrufen.

Abschließend sagt Knossi dann allerdings: So sollte man es nicht machen, wenn man ein ehrenwerter Bürger ist. Ich wollte das nur sagen an der Stelle (Quelle: X).

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Krankmeldung für GTA 6? Nicht nur ist es fraglich, woher Knossi gedenkt, einen Arzt herbeikommen zu wollen, der jemandem einfach so 2 Wochen krank schreibt, sondern auch, ob man sich krankmelden sollte, obwohl man gar nicht arbeitsunfähig ist.

Denn laut diepersonaler.de, aber auch dem Deutschen Ärzteblatt kann das Krankmelden, ohne wirklich krank zu sein, ein Grund für eine fristlose Kündigung sein. In schwerwiegenden Fällen – also einer bewussten vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit – kann es auch zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommen, da es sich laut StGB § 263 um Betrug handelt.

Außerdem sei gesagt: GTA 6 hat seinen Release an einem Donnerstag. Das ist nicht allzu weit weg von einem Wochenende, an dem die meisten sowieso freihaben. Bis ihr selbst zocken könnt, solltet ihr also einfach nur einen großen Bogen um Spoiler machen, bis ihr selbst in Vice City eintauchen könnt.

Wie sehen eure Pläne zum GTA-6-Release aus? Habt ihr extra dafür Urlaub eingereicht oder könnt ihr bis zum Wochenende warten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wer nicht selbst zocken kann, der kann auf Twitch seinem Lieblingsstreamer beim Zocken zuschauen. Die Plattform Twitch hat sogar einige Anpassungen gemacht, von denen Plattform und Streamer profitieren: GTA 6: Twitch ändert Regeln, damit Streamer mehr Geld verdienen können