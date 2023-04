Gewinne eines von insgesamt 100 gamescom Tickets!

Wir verlosen eines von insgesamt 100 Tagestickets für die gamescom für Donnerstag und Freitag. So könnt ihr teilnehmen.

Die gamescom findet auch dieses Jahr wieder als physische Messe in Köln statt. Vom 23. bis zum 27. August 2023 öffnet die gamescom wieder ihre Pforten und lädt alle Gaming-Enthusiasten zu sich ein. Und ihr könnt ebenfalls dabei sein!

Denn wir verlosen insgesamt 100 Tagestickets für Donnerstag, den 24. und Freitag, den 25. August. Dazu müsst ihr euch nur in unserem Gewinnspiel eintragen und schon habt ihr die Chance, eines der Tickets abzustauben. Weil wir wissen, dass nicht jede und jeder von euch unbedingt an beiden Tagen verfügbar ist, haben wir die Aktion in zwei Untergewinnspiele aufgeteilt. Es gibt 50 Donnerstag-Tickets und 50 Freitag-Tickets.

So könnt ihr frei entscheiden, ob ihr in den Lostopf für Tickets an beiden Tagen wollt, oder ob ihr nur an einem Ticketgewinn für einen bestimmten Tag interessiert seid. Solltet ihr an beiden Tagen können, tragt euch einfach in beide Gewinnspiele ein.

Wichtig: Solltet ihr als Gewinner gezogen werden, gilt der Gewinn für den Tag, an dem ihr euch eingetragen habt. Die Wahrscheinlichkeit, trotz einer doppelten Teilnahme auch für beide Tage ein Ticket zu gewinnen, ist daher sehr gering.

Das Gewinnspiel endet am 8. Mai um 08:00 Uhr. Wir ziehen zeitnah nach Beendigung des Gewinnspiels die Gewinner. Alle Gewinner werden von uns per Mail kontaktiert.

Wichtig: Bei den Tickets handelt es sich um Eintrittskarten für Privatbesucher. Diese Tickets berechtigen nicht zum Zugang zu Fachbesucher-Bereichen.

Wer sich nicht auf Fortunas Segen verlassen will und vorsichtshalber ein Ticket kaufen will oder erst am Wochenende die gamescom besucht, kann sich schon jetzt ein Ticket über den offiziellen Ticketshop sichern.

Dort findet ihr alle Ticketarten, sowie die Preise und mögliche Ermäßigungen und Gruppenrabatte. Auch Informationen zu Altersbegrenzungen, Anfahrt und dem Ticketsupport könnt ihr dort abrufen.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wünschen viel Glück und vielleicht sehen wir uns auf der gamescom 2023!