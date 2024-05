Gaming-PC mit RTX 4080 Super und magisches Abenteuer stark reduziert

Findet diesen zukunftssicheren Gaming-PC bei Saturn in Angebot und spielt die nächsten Jahre auf den allerhöchsten Einstellungen.

Ihr sucht einen Gaming-PC, der euch auf einem 4K-Bildschirm die besten Details sogar in Verbindung mit Raytracing-Effekten beschert? Dann habt ihr hiermit ein starkes Gerüst gefunden, dass sogar überaus günstig ist und an die Angebote der alten Zeiten erinnert.

Mein persönlicher Tipp an euch ist die Entscheidung für einen WQHD-Monitor, wenn ihr noch keinen 4K-Bildschirm besitzt und vielleicht noch in einer FHD-Auflösung spielt. WQHD ist die perfekte Mitte und liefert euch trotzdem wunderschöne Bilder. Außerdem könnt ihr somit deutlich länger mit hohen Frames spielen und profitiert auch massiv beim Online-Gameplay. Obwohl ich euch wirklich sagen muss, dass die RTX 4080 Super selbst in 4K die meisten FPS-Shooter auslachen würde, da die in der Regel alles andere als leistungshungrig sind.

Pro und Contra im Blick

Pro Höchste Details in 4K

Viele Jahre zukunftssicher in WQHD

DLSS

Viele Raytracing-Kerne

Starke Mittelklasse-CPU Contra Nur 1TB SSD-Speicher

16GB-Grafikspeicher nicht zukunftssicher in 4K

Ein Gaming-PC mit vielen Kraftreserven

Kommen wir zuerst zu der Systemleistung, den Herzstücken in eurem zukünftigen PC. Der Intel Core i9-12900KF Prozessor besitzt 8 Kerne und eine Basisgeschwindigkeit von 3,20GHz. Das ist aber bislang nicht alles – im Turbomodus erreicht er 5,20GHz.

Ein Gaming-PC mit makelloser Leistung

Genauso verhält es sich mit Grafikkarten. Ich weiß nicht, ob ihr auch Leute kennt, die sich alle zwei Jahre eine neue Grafikkarte holen. Wenn diese dann noch in einer FHD- oder WQHD-Auflösung spielen, habe ich dafür umso weniger Verständnis. Selbst bei 4K kann ich das kaum verstehen, denn wer jetzt seine 4080 Super oder RTX 4090 sein eigenen nennt, bräuchte normalerweise für die nächsten vier bis sechs Jahre keine neue Karte. Wenn man sich nur die kleinsten Zugpferde von jeder Generation holt, kann ich dies eher nachvollziehen. Und natürlich obliegt das jedem von euch selbst.

Die Abwicklung bei MEGAPORT ist äußerst zuverlässig

Die RTX 4080 Super beschert euch nicht nur höchste Details beim Gaming, sondern auch die Stärken von DLSS und Raytracing. Beide Technologien tragen stark dazu bei, dass selbst die anspruchsvollsten Spiele mit hohen Frames gespielt werden können. Mehr dazu findet ihr weiter unten.

Häufig gestellte Fragen Was ist DLSS? DLSS funktioniert für euch so, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen. Durch diesen Prozess kann DLSS dazu beitragen, die Bildqualität und die Framerate in Spielen zu verbessern, da die Grafikkarte weniger Arbeit leisten muss, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dies kann insbesondere bei anspruchsvollen Spielen mit hohen Grafikanforderungen dazu beitragen, eine flüssigere Leistung zu erzielen. DLSS bietet auch den Vorteil, dass es Echtzeit-Raytracing unterstützt und dabei hilft, die Leistungseinbußen durch diese fortschrittliche Rendering-Technologie auszugleichen. Was ist Raytracing? Raytracing ist eine Technik in der Computergrafik, bei der Lichtstrahlen simuliert werden, um realistische Bilder zu erzeugen. Dabei werden die Strahlen von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder erzeugt werden. Raytracing wird häufig in der Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielen eingesetzt.

