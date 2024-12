Gaming-Monitor mit 180 Hz Framerate und 1 ms Reaktionszeit um 40% bei MediaMarkt reduziert

Der Gaming-Monitor mit 180 Hz Framerate ist richtig gut für Shooter und kompetitive Spiele. Spart einen ganzen Batzen Geld bei MediaMarkt.

Der Monitor von Asus steht für Qualität und beschert euch höhere Siegchancen. Dies liegt vor allem an der Framerate von 180 Hz und der Reaktionszeit von 1 ms. Dadurch könnt ihr besser in Actionrollenspielen wie Elden Ring reagieren oder euch besser in kompetitiven Spielen wie Valorant behaupten. Wenn ihr also PVP-Games liebt und Shooter favorisiert, ist dieser Bildschirm eine Bereicherung in jeder Hinsicht.

Spielt mit diesem Monitor den neuen Shooter Delta Force und dominiert mit 180 Hz leichter als je zuvor.

Eigenschaft Beschreibung Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung Full-HD Paneltyp IPS (In-Plane Switching) Reaktionszeit 1 ms Bildwiederholrate 180 Hz Kontrastverhältnis 1000:1 Anschlüsse 2x HDMI, 1x DisplayPort Audioausgang 1x Kopfhörerausgang

Starke Auflösung für lange Zukunftssicherheit

Der 27 Zoll große Bildschirm zieht euch sofort in seinen Bann. Mit einer Full-HD-Auflösung könnt ihr von einer prächtigen Qualität ausgehen. Auch wenn WQHD und 4K detailreicher sind, darf man nicht vergessen, dass die Spiele in Full HD immer noch schick aussehen.

Zudem spart ihr euch mit einem FHD-Gaming-System viele Kosten, da ihr nicht so häufig aufrüsten müsst.

Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) sorgt dafür, dass ihr aus nahezu jedem Blickwinkel eine konsistente Farbqualität genießt.

Der Gaming-Monitor ist ein Shooter-Monster

Das Kontrastverhältnis von 1000:1 sorgt dafür, dass dunkle Szenen tiefschwarz und helle Szenen strahlend weiß erscheinen. Diese kontrastreiche Darstellung lässt euch selbst die feinsten Details erkennen und verleiht euren Spielen eine zusätzliche Dimension an Tiefe und Realismus.

Diese kontrastreiche Darstellung lässt euch selbst die feinsten Details erkennen und verleiht euren Spielen eine zusätzliche Dimension an Tiefe und Realismus. Wenn ihr Shooter bevorzugt, zählt jede Sekunde. Mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von nur 1 ms seid ihr euren Gegnern immer einen Schritt voraus.

seid ihr euren Gegnern immer einen Schritt voraus. Die spektakuläre Bildwiederholrate von 180 Hz garantiert euch obendrein flüssige Bewegungen ohne Ruckeln oder Verzögerungen.

Auf unserer Deals-Seite präsentieren wir euch die besten Technikangebote, die derzeit verfügbar sind. Egal, ob ihr auf der Suche nach phänomenalen Grafikkarten, blitzschnellen SSDs oder unschlagbaren Gaming-Sales seid – hier werdet ihr fündig. Wir bieten eine breite Auswahl an starken Smartphones und spektakulären Gaming-Laptops, die selbst die anspruchsvollsten Tech-Enthusiasten begeistern werden.