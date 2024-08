Bald kommt es zum größten Clash des Jahres: der8auer und Bens Hardware treten für ASUS gegen Fabian Siegismund und Jules für GameStar im ROG Showdown an.

Die gamescom rückt immer näher und die Vorfreude steigt so langsam ins Unermessliche! Wenn ihr alle wichtigen Infos, Events und was sonst noch so passiert miterleben wollt, solltet ihr euch http://twitch.tv/gamestar vormerken. GameStar begleitet die komplette Messe – und zeigt den vermutlich spannendsten Showdown des Jahres!

gamescom 2024: bald geht’s los!

Jedes Jahr im August verwandelt sich Köln in das Mekka der Gaming-Welt: Die gamescom steht vor der Tür! Die spektakuläre Opening Night Live findet dieses Jahr am Dienstag, den 20. August statt. Ab Mittwoch, den 21. August, öffnet die Messe zunächst ihre Tore für Fachbesucher und Wildcard-Besitzer.

Für alle anderen Besucher beginnt das Abenteuer am Donnerstag, den 22. August um 10 Uhr. An den darauffolgenden Tagen bis Sonntag sind die Hallen bereits ab 9 Uhr für das Publikum zugänglich. Auch euer bevorzugtes Gaming-Magazin ist mit einem eigenen Stand vor Ort und im Rahmen der FYNG gamescom könnt ihr das Event live mitverfolgen.

Team GameStar vs. Team ASUS: Das sind die Teilnehmer

Am Mittwoch, den 21. August um 19 Uhr, wird das E-Werk in Köln zum Schauplatz des großen ROG Showdowns. In unmittelbarer Nähe des Messegeländes treten Gaming-Legenden in einem epischen Wettbewerb gegeneinander an. Schaltet direkt nach dem FYNG-Gamescom-Programm um 19 Uhr live auf http://twitch.tv/gamestar ein, um nichts zu verpassen. Die Teilnehmer werden sich in einer Reihe von anspruchsvollen Gaming- und Real-Life-Challenges messen. Doch wer sind die mutigen Herausforderer?

Diese Giganten des Gaming steigen in den Ring: