PC-Gehäuse sind oft eher rein funktional: viel Mesh, viel Schwarz, viel RGB – aber selten wirklich schön anzusehen. Und dann gibt’s da noch das Fractal Design North. Ein Gehäuse, das aussieht, als hätte jemand skandinavisches Möbeldesign mit smarter PC-Technik gepaart. Einfach ein absoluter Hingucker!

Vorne echtes Walnussholz, kombiniert mit klaren Linien und hochwertigen Materialien. Das Ergebnis: ein Midi-ATX-Gehäuse, das man nicht verstecken möchte – sondern am liebsten direkt auf ein Podest stellen würde. Bei Amazon gibt’s das wohl schönste PC-Gehäuse jemals jetzt äußerst günstig – aber nur für kurze Zeit, da der Vorrat stark begrenzt ist!

Fractal Design North: Schöner Wohnen für eure PC-Hardware

Holz statt Plastik: Das Fractal Design North setzt mit seiner schicken Optik echte Design-Akzente!

Die Kombination aus echtem Holz und Metall sieht nicht nur gut aus, sie fühlt sich auch besonders hochwertig an. Wer keine Lust mehr auf blinkende Kunststoffbomber oder Gamer-Ästhetik hat, findet hier die wohl schönste Alternative von allen. Und trotzdem ist alles da, was man von einem zeitgemäßen PC-Gehäuse erwartet: USB-C an der Front, reichlich Platz für Kabelmanagement, und werkzeuglose Laufwerksinstallation.

Ob als Basis für einen leistungsstarken Gaming-PC oder einen dezent-stylischen Home-Office-Rechner – das North macht in beiden Szenarien schlichtweg eine Top-Figur.

Das schönste ATX Midi Case überhaupt dank Echtholz und exzellenter Verarbeitung!

Design trifft Benutzerfreundlichkeit: Das offen gestaltete Layout des Fractal Design North erspart euch viel Frust beim Einbau der PC-Komponenten.

Beim Fractal Design North wurde natürlich nicht nur auf ein hübsches Äußeres Wert gelegt, sondern auch auf durchdachte innere Werte. Es unterstützt ATX-, mATX- und ITX-Mainboards und bietet somit genug Platz für GPUs mit bis zu 355 mm. Auch große Luftkühler bis 170 mm und Frontradiatoren bis 360 mm passen problemlos rein. Zwei 140 mm Lüfter sind ab Werk mit dabei und sorgen ab Werk für eine gute Belüftung.

Kurz nach Release war das Fractal Design North regelmäßig ausverkauft – und jetzt ist es bei Amazon deutlich reduziert verfügbar. Aber wie so oft bei gefragter Hardware: Der Vorrat ist begrenzt. Wer also schon länger ein Auge auf das Gehäuse geworfen hat, sollte hier nicht zu lange zögern.

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!