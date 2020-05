Fortnite: Server sind down – Das sagt Epic zum Status

In Fortnite kommt es bei manchen Spielern gerade zu Server-Problemen. Die Entwickler sind offenbar bereits dran.

Fortnite mit Server-Problemen: Mehrere Spieler berichten aktuell, Probleme beim Login in Fortnite zu haben. Das Spiel zu starten, sei demnach aktuell nicht möglich.

Hierbei handelt es sich anscheinend um einen Fehler, der nur PC- und Mobile-Spieler betrifft. PS4, Xbox One und Nintendo Switch scheinen bisher nicht betroffen.

Update, 05. Mai, 20:40 Uhr: Mittlerweile sollten die Fehler beseitigt worden sein. Fortnite Status gab über Twitter bekannt, dass alle Services wieder laufen, wie gedacht:

All login services are back to normal. Drop back in! pic.twitter.com/sV1MZYIcIo

Hier geht es mit dem ursprünglichen Artikel weiter:

Das sagt Epic: Der Fehler ist den Entwicklern bereits bekannt. Via Twitter teilte der offizielle „Fortnite Status“ Account mit, dass man die Server-Probleme beim Login bereits untersuche. Auch hier werden ausschließlich PC, Mac und mobile Plattformen als betroffen gemeldet.

We’re investigating service issues logging in on PC, Mac, and mobile platforms.

We’ll provide an update when these are resolved. pic.twitter.com/pqVzEbatMm

— Fortnite Status (@FortniteStatus) May 5, 2020