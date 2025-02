Spieler bezahlen für Inhalte in Final Fantasy, bekommen nichts, jetzt schreiten die Entwickler ein

Wie lösen die Entwickler das Problem? Laut eigenen Angaben kann der Bug, der diese Probleme verursacht, nicht vollständig gefixt werden. „Das Problem ist auf Änderungen am Modell der In-App-Käufe zurückzuführen“, schreiben die Devs in ihrer Stellungnahme auf finalfantasy.com . Die Entwickler haben sich deshalb dazu entschieden, den Support für Final Fantasy Crystal Chronicles aus iOS zu beenden und das Rollenspiel aus dem App Store zu entfernen.

World of Warcraft will „lieb sein“ endlich belohnen

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to