Starke Teams in FIFA 20 Ultimate Team zu bauen ist gar nicht so einfach. YouTuber MattHDGamer versuchte sich an einem reinen Event-Team – und hatte am Ende eine wahnsinnig schlagkräftige Truppe zusammen.

Was ist das für ein Team? Der YouTuber MattHDGamer nahm sich vor, ein Team mit 100 Chemie nur aus Summer-Heat-Karten zu bauen. Summer Heat ist das aktuelle Event, in dem es neue Versionen der beliebtesten FIFA-20-Karten gibt.

Das Besondere: Die Summer-Heat-Karten gibt es nicht auf dem Markt zu kaufen. Man bekommt sie entweder aus Wochenaufgaben, in denen man sie sich erspielt, oder löst SBCs und kriegt sie als Belohnung. Dazu gibt es viele der Karten nur zeitbegrenzt – man muss also auch rechtzeitig spielen, um sie zu kriegen. Das ist wichtig, wenn man zusammen passende Karten für 100-Chemie-Teams will.

MattHDGamer versuchte es mit eben diesen Event-Karten – und baute eine extrem starke Mannschaft. Wie das aussah, seht ihr hier im Video:

So sieht das Summer-Heat-Team aus

Diese Spieler stehen im Team: Die Startelf besteht aus durchweg tollen Spielern. Diese Spieler sind dabei:

TW: Nick Pope

IV: Presnel Kimpembe

IV: Clement Lenglet

LV: Ferland Mendy

RV: Malang Sarr (Eigentlich IV)

ZM: Ousmane Dembélé

ZOM: Phil Foden

ZOM: Fabinho

RM: Bernardo Silva

LM: Vinicius Junior

ST: Roberto Firmino

So sieht MattHDGamers Team aus

(via Futbin)

Diese Schwierigkeiten gab es: Die 100 Chemie zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Schließlich bekommen Spieler Chemie-Punkte durch:

Korrekte Position

Links zu Spielern des selben Vereins, derselben Liga oder Nation

Da half es schonmal nicht, dass Kevin Mbabu – eine großartige Karte für Bundesliga-Teams – der einzige Rechtsverteidiger der Promo ist. Ihn konnte der YouTuber am Ende nicht mehr verbauen. Nick Pope hingegen, der einzige Kepper des Events, schaffte es ins Team.

Da das Team aber großteils aus einer passenden Kombination aus brasilianischen, französischen und Premier-League-Spielern besteht, geht die Chemie am Ende auf. Lediglich an den Positionen muss man im Spiel ein wenig was ändern, da sich beispielsweise Dembélé nicht gerade als defensiver Part im Mittelfeld eignet, im Vergleich zu Fabinho.

Wie stark ist das Team? Am Ende des Tages hat der YouTuber ein Team gebaut, dass keinen einzigen Spieler unter 90 beinhaltet. Kurz: Es ist verdammt schlagkräftig.

Spieler wie Dembéle, Fabinho, oder Mendy gehören zu den absoluten Top-Karten. Kein Wunder, dass MattHDGamer findet: „Das ist eine der besten Promos, die sie je gemacht haben.“

Summer Heat ist eine sehr gute Möglichkeit, sich starke Karten für sein Team zu sichern. Unter anderem dank des Events sind aktuell richtig gute Mannschaften möglich, auch wenn man kein Geld in FUT investiert.