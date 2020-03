Demnächst erscheint in FIFA 20 das TOTW 26 (Team of the Week). Bei uns erfahrt ihr, wie das nächste Team der Woche aussehen könnte. Mane und Havertz stehen dabei hoch im Kurs.

Was sind TOTW Predictions? In jeder Woche spekuliert die FUT-Community über das nächste Team of the Week. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau beobachtet und Vorhersagen erstellt.

Die fertigen Predictions verschaffen dann einen guten Überblick, wie das offizielle TOTW aussehen könnte. Eine Garantie sind sie allerdings nicht.

Vorhersage zum Team of the Week 26 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Austor – FIFA Prediction and More:

Torhüter:

TW: Leno (FC Arsenal)

TW: Muslera (Galatasaray)

Verteidiger:

RAV: Wan-Bissaka (Manchester United)

RV: Dumfries (PSV Eindhoven)

RAV: Risdon (Western United FC)

IV: Sidnei (Real Betis)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Gregus (Minnesota United FC)

ZM: Barkley (FC Chelsea)

ZM: Ramsey (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

ZM: Junior (Heracles)

ZOM: Vlap (RSC Anderlecht)

ZOM: Sanson (Marseille)

LF: Tait (Stade Rennes)

LF: Mane (FC Liverpool)

RM: Insigne (Benevento)

RM: Murilo (Sporting Gijon)

RF: Tadic (Ajax Amsterdam)

Stürmer:

ST: Schäffler (Wehen Wiesbaden)

ST: Dolberg (Nizza)

ST: Griffiths (Celtic Glasgow)

ST: Smith (Millwall)

ST: Quagliarella (Sampdoria)

ST: Havertz (Bayer Leverkusen)

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 26

Diese Bundesligaspieler könnten dabei sein: In dieser Woche empfehlen sich nicht gerade viele Spieler aus der Bundesliga für einen Platz im neuen Team of the Week:

Kai Havertz von Bayer Leverkusen könnte aber dabei sein, denn er machte ein gutes Spiel als Stürmer gegen Eintracht Frankfurt. Er steuerte ein Tor, eine Vorlage und eine hervorragende Passquote von 94% zum 4:0 Sieg bei. Seine 2. Inform-Karte in FUT scheint also wahrscheinlich.

So könnte die neue Inform-Karte von Havertz aussehen

Wann kommt das TOTW 26? Am 11. März um 19:00 Uhr ist es soweit, dann erscheinen dien neuen Inform-Karten in FUT 20.

