Das TOTW 14 (Team der Woche) in FIFA 20 ist bekannt. Wir zeigen euch, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche veröffentlicht EA Sports ein neues Team of the Week. Dieses Team enthält 23 Spieler, die am vergangenen Fußball-Spieltag gute Leistungen gezeigt haben.

Neben einen Platz im TOTW erhalten diese Spieler dann zusätzlich verbesserte Inform-Karten.

Die stärksten Karten im TOTW 14: In dieser Woche hat De Bruyne mit einem Gesamtrating von 94 die stärkste Karte. Allerdings sind die neuen Inform-Karten von Salah (92), Coutinho (88) und Vertonghen (88) auch starke Upgrades.

Diese Bundesligaspieler sind dabei: Die Bundesliga ist in dieser Woche durch Coutinho (88), Sancho (86) und Niederlechner (80) im Team of the Week vertreten.

Die zweite Inform-Karte von Coutinho: In dieser Woche erhält Coutinho für seine grandiose Leistung im Spiel gegen Bremen seine 2. Inform-Karte in FUT 20. Diese ist nun wieder eine LF-Karte.

Besitzer seine OTW-Karte können sich also auf ein Upgrade freuen.

Coutinho 1. Inform-Karte und 2. Inform-Karte

Die größten Boosts gibt es in den Bereichen:

Schiessen: 82 -> 84

Passen: 86 -> 88

Das ist das Team of the Week 14

Alle Karten im TOTW 14

TOTW 14 – Startelf

TOTW 14 – Auswechselspieler

Dann erscheint das neue TOTW: Ab heute, dem 18. Dezember um 19:00 Uhr, sind die verbesserten Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

So kommt Ihr an die neuen TOTW-Karten

Aus Packs: Wenn ihr Glück habt, dann können die neuen Inform-Karten beim Öffnen folgender Sets dabei sein:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Solltet ihr allerdings eine bestimmte TOTW-Karte im Auge haben, dann kauft diese lieber auf dem FUT-Transfermarkt. Wartet jedoch lieber ein paar Tage ab, denn üblicherweise sinken die Preise noch etwas.

Mit dem TOTW Münzen verdienen: Um schnell an Coins in FUT 20 zu kommen, bietet es sich an das aktuelle TOTW zu nutzen.