Mittlerweile hat Top-Stürmer Lukaku in FIFA 20 endlich eine TOTS-Karte mit einem 95er Gesamtrating erhalten. Doch so stark, wie die Karte aussieht, ist sie gar nicht. FUT-Spieler sind enttäuscht.

Nachdem Romelu Lukaku überraschenderweise nicht im Team of the Season So Far der Serie A stand, kam Verwunderung auf. Schließlich glänzte der Stürmer von Inter Mailand mit starken Leistungen und 23 Toren in der bisherigen Saison in Italien. Sogar Lukaku selbst war verwundert, dass er keine „Team of the Season“-Karte erhielt:

Because i called them out for years 💀😂 fuck it tho it’s just a game 💯 https://t.co/gUrd9sHboA — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

Doch EA Sports hatte ein Nachsehen: Jetzt hat der Belgier endlich seine TOTS-Karte in FUT 20, die man via SBC (Squad Building Challenge) freischalten kann. Es gibt aber ein Problem: Die Karte ist gar nicht so stark, wie man auf den ersten Blick vermuten würde.

Das Problem mit der TOTSSF-Lukaku-Karte

Was ist mit der neuen Lukaku-Karte los? Wirft man einen Blick auf die Stats der neuen Lukaku-Karte, dann sehen die Werte zunächst fantastisch aus: 94 Geschwindigkeit, 96 Passen, 94 Dribbling und extrem starke 97 Punkte bei der Physis.

Doch beim genauen Betrachten der Karte, besonders der Ingame-Stats, fällt auf, dass die Karte so einiges vermissen lässt, was einen Top-Stürmer im Endgame von FIFA 20 ausmacht.

Die neue TOTSSF-Karte von Romelu Lukaku



Zu beachten sind dabei vor allem die Ingame-Stats in den Bereichen Physis und Dribbling. Besonders gut hat Reddit-User AlinMaior die Problematik dargestellt. Er vergleicht die Physis-Werte von TOTS-Lukaku (Physis: 97) mit denen von TOTS-Milinkovic-Savic (Physis: 96), der auch im Seria-A-TOTSSF vertreten ist.

Dabei wird ersichtlich, dass Milinkovic-Savic, obwohl er mit 96-Physis einen Punkt weniger als Lukaku vorweisen kann, trotzdem viel stärkere Ingame Stats hat und damit auch deutlich bessere Physis-Werte.

Denn Milinkovic-Savic ist in jedem einzelnen Unterwert gleichstark oder besser als Lukaku, in der zusammenfassenden Wertung ist er aber schwächer.

Romelu Lukaku hat hier bei einem Physis-Wert von 97 folgende Stats:

Sprungkraft: 81

Ausdauer: 86

Stärke: 99

Aggression: 81

Wie er damit auf eine 97 kommt, die auf seiner Karte steht, ist für viele Spieler fraglich. Das ist eine Diskrepanz, die die Fans verwirrt und wütend macht. Schließlich hat Lukaku viele Anhänger, wie der Kommentar-Bereich von futbin zeigt (via futbin).

Die Fans sind verwirrt und wütend

Das sagen die FUT-Spieler: Größtenteils herrscht Enttäuschung und Verwunderung über die neue TOTSSF-Karte:

So sagt Futbin-User HalfChop: „Ah, schaut an. Die Karte, die jeder haben wollte, aber nun niemand spielen wird“ (via futbin)

Oder toniotron, der sich über die Zusammenstellung der Stats wundert: „Wieso hat er 97-Physis? 99 Stärke ok, aber der Rest der Stats ist im hohen 80er-Bereich???“ (via futbin)

Außerdem gibt es FUT-Spieler wie Sonnyinho, der EA falsche Werbeversprechen vorwirft: „Das ist falsche Werbung vom Feinsten“ (via futbin)

Wie kommen solche Werte zustande? Bei reddit wird heiß über die Bewertung von Lukaku diskutiert und des öfteren die Upgrade-Methode, die EA für TOTS-Upgrades verwenden soll, erwähnt. Dabei werden die Basis-Stats mit den Karten-Stats der TOTS-Karte multipliziert und im Anschluss mit dem Gesamtwert der Basis-Karte subtrahiert.

So käme dann zum Beispiel der TOTS-Wert Ausdauer von Lukaku zustande:

Die TOTS-Karte hat 97 Physis und die Basis-Karte 71 Ausdauer sowie 84 Physis. EA berechnet den Wert dann anscheinend so: 97*71/84= 81 Ausdauer.

Eine komplizierte Rechnung, die sicher nicht jedem FUT-Spieler bekannt ist und die durchaus für Verwirrung sorgen kann. Daher ist es immer wichtig, sich die Ingame-Stats der Karten genau anzuschauen, da die Werte auf der Karte oft trügerisch sein können.

TOTS Lukaku

Wie stark ist denn die Karte nun wirklich? Sicherlich ist es enttäuschend, dass die neue Lukaku-Karte in Kernbereichen einige Wünsche offen lässt und damit nicht in die aktuelle Meta des Spiels passt.

Doch trotz seiner Defizite handelt es sich, bei seiner TOTSSF-Karte um eine starke Stürmer-Karte mit Top-Schuss-Werten, die mit knapp 200.000 Münzen nicht allzu teuer ist.