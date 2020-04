Externe HDD mit 5 TB von Western Digital aktuell günstig bei MediaMarkt

Bei Mediamarkt.de laufen noch bis Dienstag um 9 Uhr die Oster-Angebote, unter anderem mit einer günstigen Festplatte für den externen Gebrauch mit einigem Speicherplatz.

Das bietet das Modell: Das mit Abmessungen von 111 x 82 x 21 Millimeter kompakte 2,5-Zoll-Laufwerk mit 5 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.

Ab Werk ist das Modell kompatibel ab Windows 7 und höher, kann jedoch auch für andere Betriebssysteme entsprechend umformatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Festplatte wird im Netz überwiegend positiv bewertet. Die Webseite reviewmeta.com beispielsweise hat eine Wertung von 4,2 von 5 Sternen in über 5.000 Rezensionen ermittelt.

Gelobt wird vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz nebst einfacher Handhabung. Kritik gibt es in der Regel nur bei Defekten.

Pro viel Speicherplatz

keine zusätzliche Stromversorgung nötig

kompaktes Design

dadurch sehr mobil Contra könnte schneller sein

Ersparnis: MediaMarkt.de bietet die WD Elements 5 TB aktuell versandkostenfrei per Direktabzug an der Kasse zum Preis von 98 Euro statt für 115 Euro an. Ersichtlich wird das Ersparnis beim Bestellvorgang.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten bei anderen Händlern derzeit erst ab rund 121 Euro mit Versand gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind aber auch noch diverse weitere Artikel vergünstigt, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop von Mediamarkt.de finden.

Mit dabei sind unter anderem Smartphones, Smartwatches, Fernseher und Laptops sowie viele weitere Produkte:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.