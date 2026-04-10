Jetzt wieder ESO zu starten ist wie das Wiedersehen mit einem alten Freund – aber mit Upgrade!

Viele MMORPGs stagnieren irgendwann. Es kommt immer wieder das Gleiche oder dieselben aufgewärmten Inhalte jedes Jahr “neu”. Doch es gibt auch Ausnahmen, nämlich MMORPGs, die sich ständig wandeln und quasi neu erfinden, ohne den alten Charme dabei zu verlieren.

The Elder Scrolls Online (ESO) ist so ein Spiel. Wer das große Elder-Scrolls-MMO vor 12 Jahren begonnen hat, wird es auch heute noch gut wiedererkennen. Aber es wurde unfassbar viel geändert und verbessert, sodass ihr heute eine noch mehr verbesserte Spielerfahrung geboten bekommt.

Wenn ihr also immer mal wieder gern ESO gespielt habt, dann ist eine Rückkehr jetzt wie das Wiedersehen mit einem alten, guten Freund. Nur, dass dieser Freund jetzt deutlich interessanter und spannender ist als früher!

Die neue Ära von ESO: Mehr Freiheit, mehr Loot, null Paywalls!

Wenn ihr euch jetzt wieder einloggt, betretet ihr ein Tamriel, das zugänglicher, dynamischer und belohnender ist als je zuvor. Hier sind die Features, die euer Comeback zu ESO zu einem starken Erlebnis ohne Frust und Stress machen.

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Seasons statt Kapitel: Neue Inhalte gibt’s ab sofort gratis!

Ab sofort müsst ihr für neuen Gameplay-Content keinen Cent mehr ausgeben! Egal ob die Entwickler in Zukunft brandneue Gebiete, knifflige Dungeons, epische Storylines oder sogar komplett neue Klassen und Skill-Linien veröffentlichen: wenn ihr das Grundspiel besitzt, bekommt ihr das alles völlig kostenlos.

Die Community wird also nicht mehr durch Paywalls künstlich gespalten. Ihr könnt sofort mit euren Freunden und Gildenkollegen in die neuesten Abenteuer starten und müsst nicht mühsam abklären, dass auch jeder wirklich alle Zusatzinhalte gekauft hat!

Premium-DLCs wandern ins Grundspiel

Falls ihr damals nach dem Release eine Pause eingelegt habt, und nicht wieder eingestiegen seid, weil ja so viele Bezahl-Inhalte euch fehlen, dann wird eure Geduld nun reichhaltig belohnt!

Denn drei der besten und beliebtesten Premium-DLCs sind jetzt dauerhaft und gratis in das Grundspiel integriert! Erlebt die nach wie vor hochgelobte Story von Orsinium, erleichtert als Mitglied der Diebesgilde nichtsahnenden Händlern die Taschen oder werdet zum lautlosen Assassinen der Dunklen Bruderschaft in einer besonders düsteren Story. Das sind hunderte Stunden preisgekrönter Premium-Content, der nur darauf wartet, von euch durchgezockt zu werden.

Schluss mit starrer Routine: Willkommen im neuen Saison-Modell

Anstatt wie bisher einmal im Jahr ein großes Kapitel und danach kleinere Happen nachzulegen, stellt ESO komplett auf ein dynamisches Saison-Modell um. Den Anfang macht “Saison Null”, die aber definitiv keine “Null-Nummer” wird.

Jetzt gibt’s endlich wieder viel zu tun. Und zwar für alle ESO-Spieler!

Ihr bekommt vielmehr regelmäßig neue Inhalte, frische Events, weitere Belohnungen und spannende Storys. Die Welt von Tamriel fühlt sich dadurch wieder extrem lebendig und unberechenbar an. Statt in starren Schritten geht die Entwicklung von Tamriel nun dynamisch und organisch weiter und nicht nur nach dem Motto: “jetzt ist nur diese eine Region an der Reihe, der Rest steht still.”

Der Goldküsten-Basar: Epischer Loot für Fleiß, nicht für Echtgeld!

Kritiker von Ingame-Shops werden dieses Feature lieben. Mit dem neuen Goldküsten-Basar zieht eine völlig neue Währung ins Spiel ein, die ihr euch rein durchs Spielen verdienen könnt und mit der ihr Shop-Items erwerbt.

Auf dem neuen Goldküsten-Basar könnt ihr seltenen Loot ergattern.

Mit diesen speziellen Barren könnt ihr euch extrem begehrte, alte Items, verpasste ESO-Plus-Belohnungen aus früheren Kapiteln und sogar Drops aus den Loot-Kisten holen. Das Highlight: Gleich 16 Mounts – darunter das brandneue Ebenerz-Zwergenpferd – wandern aus dem Echtgeld-Shop direkt zum Ingame-Händler!

Tamrielfolianten: Euer Freifahrtschein für die coolsten Cosmetics

Mit den “Tamrielfolianten” führt ESO ein neues, dauerhaftes Fortschrittssystem ein. Das Besondere daran: Ihr werdet nicht gezwungen, Dinge zu tun, auf die ihr keine Lust habt.

Auch verloren geglaubte Mounts aus früheren Events gibt’s jetzt wieder.

Ihr spielt einfach euer Lieblings-Feature – egal ob PvP-Schlachten, Dungeons oder entspanntes Questen – füllt dabei euren Folianten nach und nach auf und schaltet so völlig stressfrei permanente Cosmetics, Titel und visuelle Effekte frei.

Härtere Kämpfe und QoL-Upgrades

Für die Veteranen unter euch, denen die offene Welt immer einen Tick zu leicht war, gibt es jetzt den optionalen Hard-Mode für Zonen. Das bedeutet: mehr Risiko, aber deutlich besseren Loot!

Zahlreiche Klassen wurden gründlich überarbeitet.

Dazu gesellen sich massenhaft “Quality of Life”-Verbesserungen: Eure Reitskills leveln ab sofort spürbar schneller (endlich!), die arg begrenzten Einrichtungslimits im Housing wurden bei vielen Häusern drastisch angehoben (ENDLICH!) und das Kampfsystem eurer alten Lieblingsklassen wurde kräftig entstaubt und modernisiert.

Der Nachtmarkt: Eure neue PvE-Herausforderung

Macht euch bereit für eine spannende neue Event-Zone. Im “Nachtmarkt” geht ihr nicht etwa nachts noch auf ein Bier zum “Späti”, sondern in packende Gefechte!

Der Nachtmarkt ist kein gemütlicher Einkaufsbummel!

Schließt euch einer von drei Fraktionen an und stürzt euch in ein knallhartes PvE-Gruppenspiel, worin ihr euch mit Bossen und fordernden Encountern herumschlagt.

Trommelt eure Gilde zusammen, meistert die Mechaniken und verdient euch extrem seltene Belohnungen, darunter sogar ein komplett kostenloses Haus!

Endlich wieder PvP-Liebe: Das neue Veteranen-System

Auch die kompetitiven Spieler unter euch kommen jetzt wieder auf ihre Kosten. Mit dem neuen Veteranen-System wird eure Zeit im PvP endlich wieder richtig belohnt. Egal ob ihr euch in den Schlachtfeldern messt, durch die Kaiserstadt streift oder in Cyrodiil Burgen belagert: Ihr sammelt jetzt kontinuierlich Fortschritt für neue und obendrein accountweite Rüstungs-Styles, Waffen, Titel und mächtige Perks.

All diese Features kommen schon bald in der neuen Season Zero: Dusk and Dawn ab dem 2. April 2026. Wenn das nicht die ideale Gelegenheit ist, endlich wieder Tamriel aufzusuchen!