In Elden Ring: Nightreign wird es ein beliebtes Feature nicht geben, dabei sorgte genau das für die besten Memes

Elden Ring: Nightreign wird 2025 als Standalone neben seinem Vorgänger Elden Ring erscheinen und bietet bis zu drei Spielern eine Art Rogue-Like mit Battle-Royale-Elementen. Dabei soll der neue Titel den Flair von Elden Ring wiedergeben. Auf ein besonderes Feature werden Fans dabei allerdings verzichten müssen.

Um welches Feature handelt es sich? Im Hauptspiel von Elden Ring gehörte es fast schon zum guten Ton, hilfreiche oder auch vor allem lustige Notizen für andere Spieler an verschiedensten Stellen im Spiel zu hinterlassen. Mithilfe vorgefertigter Textschnipsel konnten auf diese Weise Nachrichten und Tipps an passenden Stellen platziert werden.

Allerdings bot diese Funktion auch viel Raum für Trolle, die Nachrichten hinterließen, um andere Spieler zu veralbern. So waren beispielsweise an diversen Wänden oder an Klippen Notizen mit der Aufschrift „Versteckter Pfad voraus“ zu finden, die andere Spieler in die Irre führen und für Lacher sorgen sollten.

Diese Möglichkeit sorgte für einen ganzen Haufen Memes und weiterer lustiger Erzählungen in der Community (beispielsweise via Reddit). Nun gab Entwickler FromSoftware in einem Interview mit IGN bekannt, dass es gerade diese Möglichkeit in Elden Ring: Nightreign nicht mehr geben wird.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Nightreign ansehen:

Nicht genug Zeit, um Nachrichten zu schreiben

Warum wird es das Feature nicht geben? Wie Game Director Junya Ishizaki im Interview erklärte, passte das asynchrone Nachrichtensystem einfach nicht zum neuen Spielsystem von Elden Ring: Nightreign. Die Spieler hätten in der kurzen Zeit von ca. 30 – 40 Minuten, die die Matches dauern sollen, schlicht keine Zeit, solche Notizen zu hinterlassen oder zu lesen.

Zudem mache das Platzieren von Nachrichten innerhalb von prozedural generierten Karten auch wenig Sinn, da sie nach dem Match wieder verschwinden würden. Demnach läge der Fokus eher auf einem klareren und schnelleren Spielerlebnis.

Trotzdem sollen auch einige Community-Features aus dem Hauptspiel übernommen werden, die die Erfahrung in Elden Ring mit ausmachen. So soll es auch in Nightreign möglich sein, anhand von Blutpfützen zu sehen, wo und wie die Mitspieler gestorben sind. Ebenso sollen gestorbene Teammitglieder als Geister zu sehen sein.

