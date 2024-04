Der große Künstler hinter Dragon Ball designte Verpackungen für Videospiele – Aber sein Talent wurde nicht erkannt

Akira Toriyama war der Mangaka von Dragon Ball. Er fertigte zum Karrierebeginn nicht nur die Zeichnungen für seinen eigenen Manga an, sondern zeichnete auch die Bilder von Videospiel-Verpackungen. Doch im Westen wurde die eiskalt ausgetauscht.

Wieso gab es für den Westen andere Bilder? Außerhalb Japans wurden die Zeichnungen von Toriyama durch 3D-Modelle ersetzt. Der Mangaka war zu dem Zeitpunkt vermutlich noch zu unbekannt, als dass seine Zeichnungen ein gutes Verkaufsargument wären. Erst Jahre später kam die große Anime- und Mangawelle im Westen an.

Zu den Videospielen zählen:

Dragon Quest

Dragon Quest Monsters

Tobal No. 1

Dragon Ball

Ein User auf X namens DougDinsdale soll als Übersetzer für einige der Videospiele gedient haben. Er hätte Square Enix gefragt, wieso sie die Zeichnung ausgetauscht haben. Das Unternehmen soll geantwortet haben, dass es den Cartoon-Stil zu kindisch fand.

Das Kuriose: Bei dem Videospiel zu Dragon Ball wurde einfach das ganze Franchise ausgetauscht. Statt Son-Goku spielen wir einen Menschen mit Affengesicht. Auf der Verpackung ist Son-Goku ebenfalls nicht mehr zu sehen, stattdessen kickt uns ein Kung-Fu-Meister entgegen.

Eines der letzten Werke, an denen Toriyama gearbeitet hat, ist Dragon Ball Daima.

Toriyamas Zeichnungen werde auch heute noch ersetzt

Besteht das Problem auch noch heute? Tatsächlich gibt es auch heute noch einige Fälle, bei denen es zwei unterschiedliche Versionen eines Spiels gibt. Wie der User Zalman auf X schreibt, haben vor allen die Versionen auf Nintendo Switch das Design von Akira Toriyama. Als Beispiele nennt er Dragon Quest Builders und Dragon Quest 11.

Bei den PS4-Versionen kommen stattdessen 3D-Modelle zum Einsatz. The Ugly Otter schreibt zwar, dass es die PS4-Version in beiden Versionen gibt, doch so oder so will der Publisher den Fans eine alternative Variante zu Toriyamas Zeichnung anbieten.

Dem User alexfkraus zufolge soll Toriyamas Zeichenstil erst ab 2001 in den USA zu sehen gewesen sein. Das erste Spiel mit seiner Zeichnung war Dragon Quest 3 für den Game Boy Color. Doch es gibt eine Ausnahme: Schon Chrono Trigger für den Super Nintendo hatte den Zeichenstil des Dragon-Ball-Schöpfers auf der Verpackung.

Mittlerweile ist Toriyama so bekannt im Westen, dass viele seiner Zeichnungen auf verschiedenen Videospielen zu finden waren. Leider wird es in Zukunft keine weiteren Bilder mehr von ihm geben: Akira Toriyama zeichnete vor seinem Tod ein letztes Bild, das eine neue Serie des Schöpfers von Dragon Ball zeigt