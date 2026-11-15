Nach 2 Jahren habe ich alle 7 Dragon Balls gesammelt, musste dafür nur 3 Stunden den größten Betrüger verkloppen

In Dragon Ball sind die titelgebenden Zauberkugeln, zumindest am Anfang, ein wichtiges Element des Animes und die Reise sie zu ergattern, ein roter Faden. Wie anstrengend die Suche nach ihnen sein kann, merkte MeinMMO-Redakteur Nikolas jetzt selbst.

2024 erschien Dragon Ball Sparking! Zero und ich mochte das Spiel. Die 3D-Prügeleien gaben mir ein Stück meiner Kindheit zurück. Ich mochte es sogar so sehr, dass ich direkt alle Trophäen auf der PS5 sammeln wollte. Doch dann traf ich auf die Bronze-Trophäe Tritt hervor, Porunga!

Dafür muss man einfach Porunga beschwören und sich etwas wünschen. Klang erstmal gar nicht so schwer, immerhin hatte ich die Dragon Balls für Shenlong und Super-Shenlong bereits ergattert.

Doch der Zauberdrache von Namek war ein ganz anderes Kaliber: Die Dragon Balls sind ein zufälliger Drop nach einem Kampf, nicht online, sondern offline. Ich konnte nicht herausfinden, wie gering die Drop-Chance ist, aber sie fühlte sich so winzig an, dass ich mir dachte: Ich mach’s einfach nächste Woche . Aus dieser Woche wurden 2 Jahre.

Jetzt habe ich es aber geschafft und der größte Betrüger Champion aus der Welt von Dragon Ball musste darunter leiden.

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3 Stunden und unzählige Kämpfe

Ich farme gerne für Erfolge, auch wenn es manchmal stumpfer Grind ist. Und genau das war es hier auch. Ich habe übermächtige Charaktere wie Super Sajyajin Gogeta Blue gewählt aus dem Film Dragon Ball Super Broly. Mit ihm stellte ich mich einem legendären und fairen Gegner: Mister Satan.

Er sammelte nicht nur viele Turniersiege, jetzt musste er mir auch meine Dragon Balls bringen. Also verkloppte ich ihn so oft wie möglich und nutzte die Ring-Out-Funktion auf der Turnier-Karte, damit alles etwas schneller geht.

Und es war anstrengend. Etwa 3 Stunden und mehrere Überlegungen, es einfach abzubrechen, hat es gedauert. Letztendlich biss ich mich durch und erhielt die Trophäe, merkte aber, wie ich einige Elemente dadurch nerviger empfunden habe.

Etwa die Replay-Funktion. Der Screen nach dem Sieg braucht mehrere Sekunden, bis ich neu-starten kann und das schön animierte Menü nervte mich, wenn ich nachgucken wollte, wie viele Kugeln mir noch fehlen. Auch das Gimmick der Arena war nicht immer ein Segen. Richtig peinlich wurde es die paar Male, in denen mich Mister Satan aus dem Ring gehauen hat – aber darüber will ich nicht reden.

Setzt man einen epischen Super-Angriff ein, fliehen alle Zuschauer aus der Arena. Das hat aber auch eine Animation zur Folge, die nach 2 Malen schon nervte. Ebenso wie einige Special-Moves, die man nicht überspringen kann und trotzdem erleiden muss.

Jetzt fehlen mir nur noch die 30 Bonuskämpfe, doch das wird wohl die nächste Tortur. Denn die sind teilweise echt hart und frustrierend. Naja, Son-Goku brauchte auch 248 Episoden, bis er ein Super Saiyajin wurde.

Habt ihr Erinnerungen an solche Trophäen oder Erfolge? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr weitere Geschichten meines Scheiterns hören möchtet, habe ich etwas Frustrierendes für euch: Eins meiner liebsten Action-RPGs habe ich jahrelang nicht angerührt, weil ich eine legendäre Waffe nach 60 Stunden versehentlich gelöscht habe