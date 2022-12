Die besten Gaming-Laptops von Razer zur Weihnachtszeit

Der Hardware-Profi Razer bietet euch zur Weihnachtszeit eine starke Auswahl an mächtigen Gaming-Laptops. Seht hier, welche Geräte sich gerade lohnen.

Was ist Razer? Razer, die führende Lifestyle Marke für Gamer, ist ein Hardware-Hersteller aus den USA. Getreu dem Slogan »For Gamers. By Gamers.« entwickelt das Unternehmen Computerzubehör speziell für Gamer.

Razer-Hardware ist dafür bekannt, dass stylische LED-Lampen für coole Lichteffekte sorgen und die Hardware hochwertig verbaut und optimiert ist. Razer steht also sowohl für Style als auch Qualität. Neben coolen Mäusen, Tastaturen und Headsets gibt es auch hochwertige Gaming-Laptops in der »Blade«-Serie von Razer.

4 starke Laptops, die ideal für Gamer sind

Worauf kommt es bei Gaming-Laptops an? Laptops, die für Gaming optimiert sind, brauchen – wie alle Gaming-PCs – einen starken Prozessor, ordentlich RAM und eine mächtige Grafikkarte. Damit der Rechner unter Hochlast nicht abraucht, muss noch eine leistungsstarke Lüftung rein und an Anschlüssen für starke Peripherie – wie Mäusen von Razer – darf es auch nicht mangeln.

Die folgenden Modelle von Razer erfüllen alle diese Ansprüche und bieten noch mehr attraktive Features für Gamer. Die Zahl hinter dem jeweiligen Blade-Modell gibt hier übrigens die Bildschirmgröße in Zoll an.

Razer Blade 14

Was sind die Merkmale? Das Razer Blade 14 bietet in der aktuellen Variante mächtige Power im 14-Zoll-Format. Kern der mächtigen Maschine sind ein brandneuer AMD Ryzen 9 Prozessor sowie verbesserter DDR5 Arbeitsspeicher. Für Top-Grafik sorgt eine NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8GB GDDR6 VRAM).

Damit ihr alle eure Games installieren und schnell starten könnt, ist eine SSD-Platte mit 1 Terabyte Platz integriert. An Anschlüssen bietet der Laptop das volle Programm mit je 2 Typ-A sowie Typ-C USB-Ports.

Außerdem bekommen die USB-C-Ports ein Upgrade auf USB-4 und unterstützen Microsoft Pluton. Obendrein kommt noch ein HDMI-Ausgang für den Anschluss eines externen Monitors. Es werden USB-C-Ladegeräte mit PD 3.0 und 20 Volt unterstützt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dazu kommen noch eine eingebaute Razer-Tastatur mit RGB-Beleuchtung, ein beleuchtetes Aluminium-Gehäuse und eine integrierte Infrarot-HD-Webcam. Mit nur 1,78 Kilo Gewicht und einer Dicke von 16,8 Millimetern ist der Laptop trotz seiner Power sehr leicht und handlich. Der starke Akku bietet darüber hinaus bis zu 11 Stunden Laufzeit. Als Betriebssystem ist Windows 11 schon vorinstalliert.

Das alles macht das Razer Blade 14 zu einem starken und handlichen Gerät, das sich kein Gamer entgehen lassen sollte. Erstmals bietet Razer gleich drei Farben für das Gerät an: das neue »Mercury« sowie »Quartz«, und »Black«.

Razer Blade 15

Was sind die Merkmale? Dieser Laptop verfügt über das namensgebende Display mit 15-Zoll QHD 240 Hz OLED. Es ist eines der ersten Laptop-Displays mit dieser Technologie und bietet so hellere, lebendigere Farben mit Geschwindigkeiten auf E-Sport-Niveau. Das Razer Blade 15 bietet damit einen klaren Vorteil gegenüber dem kleineren Bildschirm des Blade 14. Wenn ihr also mehr auf dem Screen erleben wollt, dann ist dieser Laptop eure Wahl.

An Hardware bietet das Blade 15 ebenfalls ein starkes Lineup, das keine Wünsche offen lässt. Im Herzen der mächtigen Maschine arbeitet ein prächtiger Prozessor vom Typ Intel Core i9-12900H Prozessor mit 14 Kernen der 12. Generation. Sein Basistakt beträgt 1,8 GHz. Mit Turbo Boost sind sogar bis zu 5 GHz möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Damit das Display seine Leistung voll ausspielen kann, gibt es eine mächtige Grafikeinheit. Eine NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6 VRAM lässt hier keine Wünsche offen.

Doch damit nicht genug. Das neue Razer Blade 15 ist voll von hochwertigen Speichermedien, darunter 16 GB DDR5 RAM, eine 1 Terabyte SSD-Festplatte und einem zusätzlichen M.2-Steckplatz für noch mehr Speicherkapazität. Als Betriebssystem wurde Windows 11 bereits vorinstalliert.

Damit ihr ordentlich Peripherie anschließen könnt, bietet der Laptop gleich 3 USB-A-Anschlüsse sowie 2 USB-C-Ports und einen Stecker für Thunderbolt 4. Für einen externen Bildschirm steht ein HDMI-Anschluss parat.

Wie von der Blade-Serie gewohnt, ist das ganze Gerät in ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse gehüllt. Das ganze Gerät wiegt dabei nur knapp 2 Kilogramm und ist damit trotz seiner Größe erstaunlich handlich.

Razer Blade 17

Was sind die Merkmale? Wer die ultimative Gaming-Erfahrung in einem Laptop sucht, der kommt an dieser mächtigen Höllenmaschine nicht vorbei. Denn das Razer Blade 17 bietet mit einem gigantischen 17-Zoll-Display richtig viel Platz, um die volle Pracht eurer Lieblingsgames zu genießen. Darüber hinaus hat das Gerät so viel Power, dass ihr auch als Content-Creator sowohl zu Hause als auch unterwegs genug Leistung habt, um eure Inhalte professionell zu bearbeiten.

Mit seinem Intel Core i9-12900H, einem 14-Kern-Prozessor der 12. Generation, sticht das Razer Blade 17 jedwede Konkurrenz in seiner Klasse aus und bietet eine bemerkenswerte Performance. Der Basistakt von 1,8 GHz lässt sich per Boost übrigens noch auf bis zu 5,0 GHz erhöhen. Damit packt ihr jedes AAA-Game.

Als Grafikeinheit wurde eine NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti im Gerät verbaut. An Speicherplatz bietet euch das Blade 17 1 Terabyte an SSD-Festplattenplatz. Der Arbeitsspeicher beträgt bis zu 32 Gigabyte. Als Betriebssystem wurde Windows 11 bereits im Vorfeld installiert.

Wenn ihr gern allerhand externe Peripherie an euren Laptop hängt, dann bietet das Razer Blade 17 alles, was ihr begehrt. So gibt es einen UHS-II SD Card Reader, zwei Thunderbolt 4 (USC-C) Anschlüsse, 2 USB-A-Ports sowie einen HDMI-Stecker, falls euch der 17-Zoll-Bildschirm nicht reicht.

So viel zu den starken Gaming-Laptops von Razer, die es zu den Feiertagen 2022 gibt. Doch Razer bietet noch mehr als starke Notebooks. Besonders berühmt sind die Mäuse von Razer. Falls ihr also noch ein solches Gerät sucht, dann schaut doch hier rein und findet die ideale Razer-Maus: Razer hat die richtige Maus für jeden Gamer-Typ – Finde raus, welche du brauchst