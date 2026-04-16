Sichert euch fette Preise zum epischen Diablo Immortal x DOOM: The Dark Ages Crossover!

Hölle plus noch mehr Hölle klingt eigentlich nach einer richtig üblen Sache, aber wenn man sowohl Fan von den Reihen Diablo und DOOM ist, kann man nie genug Hölle haben! Denn in beiden Spielen sind die Dämonenhorden hilfloses Futter für eure Klingen, Kettensägen und Shotguns!

Genau dieses blutige Spektakel erwartet euch jetzt im Rahmen eines mächtigen In-Game-Events, bei dem in Diablo Immortal die Horden der Hölle aus DOOM: The Dark Ages einmarschieren. Doch dabei wird es für die Monster kein Zuckerschlecken, denn sie dienen allein dem Zweck, euch noch mehr Loot und XP zu verschaffen!

Monster-Metzeln im Turbo – So läuft das Event

Wenn die Dämonenhorde aus DOOM: The Dark Ages Sanktuario überrennt, könnt ihr das alles komplett kostenlos auf PC, Android und iOS erleben. In einem brandneuen Spiel-Modus – angelehnt an den “Fluch des Überlebenden” – schnetzelt ihr euch mit voller Wucht durch nicht enden wollende Dämonenhorden.

Der mächtige Cyberdämon ist der Endboss im Crossover-Event.

Um zu überleben, greift ihr auf sechs starke Fähigkeiten aus dem Arsenal des DOOM-Slayers zurück. Pariert, zerschmettert und vernichtet eure Feinde mit brachialen Kult-Waffen wie der Schildsäge, dem Schandkolben oder der legendären Super-Schrotflinte.

Dazu kommt noch ein besonderes Goodie. Mit dem legendären Edelstein „Der Schmelztiegel“ erhaltet ihr die brutale Macht des Slayers, um am Ende einen ganz besonderen Boss zu legen: den berüchtigten Cyberdämon!

Feiert mit und gewinnt epischen Loot!

2026 gibt es eine ganze Menge zu feiern: Blizzard Entertainment begeht sein 35-jähriges Jubiläum, Bethesda wird stolze 40 Jahre alt, die Marke Diablo feiert ihr 30. Jubiläum und auch DOOM lässt es seit 33 Jahren ordentlich auf sämtlichen Geräten krachen.

Der mächtige PC in seiner ganzen Pracht!

Um all diese historischen Meilensteine gebührend zu zelebrieren, haben wir ein exklusives Gewinnspiel für euch vorbereitet. Sichert euch echten Premium-Loot, um den euch jeder Dämon der Gier beneiden wird:

1. Preis: Ein exklusiver Custom PC im brachialen Diablo Immortal x DOOM: The Dark Ages Design, zusammen mit der Diablo IV Collector’s Edition und dem DOOM: The Dark Ages Collector’s Bundle!

Ein exklusiver Custom PC im brachialen Diablo Immortal x DOOM: The Dark Ages Design, zusammen mit der Diablo IV Collector’s Edition und dem DOOM: The Dark Ages Collector’s Bundle! 2. Preis: Eine Xbox Series X Konsole, gehüllt in einen speziellen DOOM: The Dark Ages Konsolen-Wrapper. Dazu gibt es den DOOM: The Dark Ages Xbox Elite Controller sowie Spiel-Codes für Diablo IV und DOOM: The Dark Ages für die Xbox.

Eine Xbox Series X Konsole, gehüllt in einen speziellen DOOM: The Dark Ages Konsolen-Wrapper. Dazu gibt es den DOOM: The Dark Ages Xbox Elite Controller sowie Spiel-Codes für Diablo IV und DOOM: The Dark Ages für die Xbox. 3. Preis: Ein Sammler-Paket, bestehend aus der detaillierten Diablo IV Lilith-Statue, dem hochwertigen Diablo Deluxe Vinyl-Set, einer stylischen Diablo Immortal Denim Jacke und dem Art of Diablo Immortal Buch.

Zum Custom-PC gibt’s hier noch die Specs:

Grafikkarte: ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity 16 GB GDDR7

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity 16 GB GDDR7 Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D Mainboard: ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO

ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO Arbeitsspeicher: 32 GB Kingston Fury Beast RGB (DDR5-5600)

32 GB Kingston Fury Beast RGB (DDR5-5600) Speicher: 1 TB Samsung 990 Pro SSD

1 TB Samsung 990 Pro SSD Kühlung & Power: ENDORFY Navis F360 ARGB & Supremo FM6 Gold 1000W

ENDORFY Navis F360 ARGB & Supremo FM6 Gold 1000W Gehäuse: NZXT H7 Flow RGB

NZXT H7 Flow RGB System: Windows 11 Home

Weitere Highlights: Die verbaute RTX 5080 von ZOTAC GAMING ist ein echtes Flaggschiff. Sie kommt bereits ab Werk übertaktet zu euch und bietet dank der IceStorm 3.0 Kühlung eine Performance, die (angeblich) selbst die Hölle gefrieren lässt. Mit Support für NVIDIA DLSS 5 und Real-Time Ray Tracing seid ihr bereit für die Zukunft. Besonders stark: ZOTAC bietet als einziger Hersteller eine 5-jährige Garantie (3 Jahre ab Werk + 2 Jahre nach kostenloser Registrierung).

Erlebt alles live auf der CAGGTUS 2026

Vom 16. April bis zum 13. Mai läuft das In-Game-Massaker in Diablo Immortal, doch wir setzen in der echten Welt noch einen drauf. Auf der CAGGTUS 2026 zelebrieren wir dieses besondere Crossover mit einem Diablo Immortal x DOOM: The Dark Ages Stand, an dem ihr direkt in beide Welten abtauchen könnt.

Spielt das Event direkt vor Ort am PC an oder wagt euch an die separate Hands-On-Station für DOOM: The Dark Ages (beides ab 18 Jahren).

Schnappt euch eure Crew für die 4-Spieler-Challenge auf aktuellen Samsung-Smartphones. Die besten Teams können hier richtig tolle Preise abräumen.

Doch es kommt noch härter, denn bei der verrückten Frisbee-Challenge bewerft ihr Diablo höchstpersönlich mit einer fliegenden “Schildsäge”!

Tipp: Vergesst danach nicht das perfekte Erinnerungsfoto mit der Säge und der Cosplayerin Cinderys als Blutgräfin aus Diablo Immortal.

Worauf wartet ihr also noch? Nehmt am Gewinnspiel teil, ladet euch Diablo Immortal kostenlos herunter und besucht uns auf der CAGGTUS 2026. Lasst die Dämonen leiden!