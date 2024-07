Der Prime Day beschert uns endlich wieder günstige SSDs! Schneller NVMe Speicher schon ab nur 69€ im Angebot

Selten findet ihr noch solch günstigen und starken SSDs. Der Amazon Prime Day macht es aber jetzt möglich. Geizt nicht länger mit dem lahmen HDD Speicher und gönnt euch das Upgrade.

Die Lexar NM710 ist eine aktuell eine der besten SSDs auf dem Markt, wenn es um Preis-Leistung geht. Für wenig Geld bekommt ihr eine ordentliche Geschwindigkeit und genügend Speicher, um euren PC in Handumdrehen deutlich aufzuwerten.

Greift jetzt zu und bezahlt nur 69,35€. Selten sind SSDs in dieser Liga so günstig verfügbar. Also nutzt die Amazon Prime Day Aktion. Übrigens, bei unserem Live-Ticker findet ihr noch mehr Top-Angebote.

SSDs für reibungsloses Gaming

Nichts ist nerviger als zu lange Ladezeiten. Ich kenne noch die Zeiten, in denen man bei manchen Spielen Minuten gewartet hat, ehe die neue Karte geladen wurde. Dies gehört zum Glück schon lange der Vergangenheit an, vor allem durch grandiose SSDs, die euer System enorm verstärken.

Die NVMe Gen4-Komponente bietet euch fixe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 4500 MB/s sind euch rasche Datenübertragungsraten und nahtlose Abläufe sicher.

Durch die Verwendung der PCIe Gen4x4 NVMe Schnittstelle profitiert ihr von einer hohen Bandbreite und niedrigen Latenzzeiten, die für eine optimale Leistung erforderlich sind.

SSDs mit Gen4 zahlen sich aus

Wenn euch die Kapazität von 1TB nicht genügt, beschafft ihr euch einfach zwei SSDs für diesen niedrigen Preis. Jedenfalls ist diese Speichermenge optimal, um 10 bis 20 Top-Spiele darauf zu installieren, um beim Gaming deutliche Vorteile zu bemerken.

Der M.2 2280 Formfaktor macht sie zudem kompakt und einfach in modernen PC-Systemen zu installieren.

