Ihr könnt CoD MW4 schon heute um 13 Uhr spielen, ohne mehr zu zahlen – So gehts

Call of Duty: Modern Warfare 4 ist schon ab heute ohne Vorbestellung spielbar, aber dafür müsst ihr einen berühmten Trick anwenden, den Veteranen bestimmt noch kennen.

Ab wann könnt ihr spielen? Call of Duty: Modern Warfare 4 startet offiziell am 23. Oktober 2026 um 0:00 Uhr Ortszeit. Von dort an ist es auch Nicht-Vorbestellern möglich, die Kampagne, den DMZ‑Modus und den Multiplayer zu zocken. In den vergangenen Tagen konnten bereits Vorbesteller den Early-Access des Shooters mit Kampagne und DMZ spielen.

Das heißt, ihr könnt Modern Warfare 4 spätestens um Mitternacht deutscher Zeit spielen. Es gibt aber auch einen Weg, wie ihr schon um 13:00 Uhr deutscher Zeit starten und beispielsweise den Multiplayer zocken könnt.

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Wie ist es möglich, um 13:00 Uhr zu spielen? Wenn ihr bereits um 13:00 Uhr in Call of Duty: Modern Warfare 4 starten wollt, müsst ihr den sogenannten „Neuseeland-Trick“ anwenden und quasi einen digitalen Urlaub in dem Land am anderen Ende der Welt machen.

Da Modern Warfare 4 um 0:00 Uhr Ortszeit veröffentlicht wird, könnt ihr es euch zunutze machen, dass Neuseeland uns Deutschen 13 Stunden voraus ist. Hierzu müsst ihr eure Konsole oder euren PC auf die jeweilige Region einstellen, um den Frühstart hinzulegen.

Der Trick funktioniert am besten auf Xbox und PC. Für PlayStation-Spieler ist das mit etwas mehr Aufwand verbunden, weil ihr eine neuseeländische Adresse angeben müsst.

Wie der Trick genau funktioniert, erfahrt ihr auf Seite 2.

Lohnt sich das? Im Multiplayer von Call of Duty kann es sich durchaus lohnen, mit etwas Vorsprung zu starten. So habt ihr gegebenenfalls schon einige Waffen gelevelt und Aufsätze freigeschaltet, wenn alle, die den Trick nicht nutzen, zum ersten Mal ins Spiel starten. Alternativ könnt ihr den Vorsprung nutzen, und schon mal die Kampagne zocken. Die könnt ihr in 6-8 Stunden durchspielen.

Seid ihr Vorbesteller und habt die Kampagne oder DMZ schon während der Early-Access-Phase gezockt? Wie ist euer Eindruck? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! MeinMMO-Redakteur Dariusz hat sich sehr auf DMZ gefreut, aber ist damit bisher noch nicht richtig warm geworden. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: CoD MW4: Ich hab’ 4 Jahre lang auf das neue DMZ gewartet, aber jetzt kann ich es nicht genießen und ARC Raiders ist schuld