Nach dem Beta-Start auf der PS4, beginnt bald auch auf dem PC der erste Test zu Bless Unleashed. Registriert euch hier für die PC-Beta auf Steam!

Was gibt’s Neues bei Bless Unleashed? Das Free2Play-MMORPG Bless Unleashed wächst immer weiter. Bereits am 22. Oktober startet es auf der PlayStation 4 durch und auch der angekündigte PC-Release rückt immer näher.

Das klassische Fantasy-MMORPG mit rasantem Action-Kampfsystem startet schon am 4. November den ersten Beta-Test für die PC-Version, die ihr auf Steam spielen könnt.

Den Trailer dazu könnt ihr hier anschauen:

Was sind die Inhalte der PC-Beta? Während der Beta erhaltet ihr uneingeschränkten Zugriff auf allen Content von Bless Unleashed bis Level 24. Ihr werdet also die verschiedenen Klassen ausprobieren und sie mit „Blessings“ eurem persönlichen Spielstil anpassen, die Spielwelt erkunden, euch im PvP mit anderen Spielern messen und auch in die Dungeons reinschnuppern können.

Die Teilnehmer der Beta erwartet außerdem fetter Bonus-Loot:

Besonderes Mount Golden Hyaenodon

Ingame-Titel „Breaker of Games“ für den Charakter

2 Tickets für Bless Unleashed Official Platform CBT

Teilnehmer, die ihren Bless-Unleashed-Account mit dem Steam-Account verbinden, erhalten Valor Perks für 7 Tage. Die Perks verleihen euch Boosts für Geld, EXP, HP-Regenration und mehr

Wann startet die Beta? Der erste Beta-Test startet Anfang November.

Beginn ist am Donnerstag, den 5. November um 2:00 Uhr Nachts

Ende ist am Montag, den 9. November um 1:59 Uhr

Ihr werdet also satte 5 Tage haben, um euch in der Beta auf PC ausführlich umzuschauen und die Features von Bless Unleashed auszuprobieren.

Wie kann ich mitmachen? Um euch für den Beta-Test auf Steam zu registrieren, müsst ihr zunächst auf die Anmeldeseite von Bless Unleashed gehen. Folgt dafür diesem Link:

Wenn ihr euch für die Beta registriert habt, werdet ihr am 29. Oktober eine Mail mit dem Beta-Code erhalten. Spieler, die bereits an den Stress-Tests für PC teilgenommen haben, müssen sich für die Beta nicht registrieren.

Was bietet Bless Unleashed? Bless Unleashed ist ein klassisches MMORPG mit einem Action-Kampfsystem und vielfältigen Kombos, das seit Februar auf der Xbox One läuft und nun auch auf PC durchstarten wird.

Es klingt zwar zunächst ähnlich Bless Online, doch es handelt sich dabei um ein völlig anderes Spiel. Es wird von einem neuen Team entwickelt, das vorher an Projekten wie Monster Hunter gearbeitet hat.

Bless Unleashed bietet seinen Spielern folgende Inhalte:

Eine schöne Open World, die mit der Unreal Engine 4 entwickelt wurde, bei der das Entdecken durch Inhalte gefördert wird – So gibt es dynamische Events und World-Bosse, die im Endgame relevant bleiben

Crafting, das vor allem im Endgame wichtig ist

Knackige Dungeons

Content für Gruppen-Spieler und Einzelgänger, die lieber solo unterwegs sind

PvP-Content und Open-World-PvP in speziellen Zonen

Es wird zwar inhaltlich keinen Unterschied zwischen der Konsolen- und der PC-Version geben, aber die PC-Spieler werden bei Anpassungen und Optimierung ihres Spiels mehr Optionen haben. Dazu gehört zum Beispiel die Unterstützung von Widescreen-Monitoren.

Wann erscheint Bless Unleashed auf PC? Der Release ist aktuell für Führjahr 2021 vorgesehen. Ihr werdet Bless Unleashed auf Steam spielen können.

Holt euch also einen Beta-Key und probiert Bless Unleashed auf PC aus!

Viel Glück und viel Spaß mit der Beta!