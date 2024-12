„Ich hab viele PCs gebaut, das sollte unmöglich sein“ – Bastler quetscht einen PC in eine PlayStation 1, beeindruckt Experten

Twitch erlässt neue Regeln – Aber Streamer reagieren so sauer, dass Twitch einknickt und alles nicht so gemeint hat

So sind die Kommentare: Die Community zeigt sich sehr beeindruckt und kann kaum glauben, dass es der 1. PC des Bastlers ist, denn der Platzmangel, den die Idee mit sich bringt, sei verrückt, so die Experten:

Was steckt in dem PC? Die spanische Seite 3dJuegos listet die Komponenten auf:

Hat er vorher schon sowas gemacht? Nein, er sagt, er hat sich bislang immer die Teile für den PC zusammengestellt und dann in einem Shop zusammenbauen lassen. Ohnehin habe er in den letzten 25 Jahren vor allem Laptops genutzt.

Sein Sohn wusste gar nicht, was eine PS1 ist. Ihm erklärte er, das sei der Ur-Ur-Ur-Großvater der PS5. Aber seinem Sohn war es nur wichtig, dass er jetzt Zugang zu einem PC hat – dass der PC in einer PS1 kommt, scheint dem gar nicht wichtig zu sein. Das hat der Vater wohl mehr als Gag für sich selbst gemacht.

Ein Bastler beeindruckt die versammelte Community der PC-Bauer auf reddit: Denn er hat einen modernen PC in das Gehäuse einer PlayStation 1 gebaut. Vielleicht hat er das gemacht, weil er ein Amateur ist und gar nicht ahnte, wie schwierig die Aufgabe werden würde. Denn für erfahrene Bastler scheint die Aufgabe unmöglich: In der PS1 ist einfach zu wenig Platz.

