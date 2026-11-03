Der Epic-Chef und ein Content Creator haben Probleme über Amazon PC-Hardware zu bestellen. Während Sweeney seitdem von ständigen Stornierungen betroffen ist, wurde das Konto des anderen geschlossen. Ob dahinter Kalkül oder einfach nur ein Systemfehler steckt, ist derzeit nicht bekannt.

Wer eine Grafikkarte oder einen Prozessor braucht, hat solche PC-Hardware sicher auch schon mal über Amazon bestellt. Doch genau dabei soll es wohl derzeit Probleme geben.

Es gibt wohl mehrere Berichte von Personen, die berichten, dass Amazon derzeit Grafikkarten-Bestellungen stornieren würde und nach mehreren Versuchen sogar das Amazon-Konto schließen würde. Betroffen sind wohl sowohl ein Content Creator als auch Epic-Chef Tim Sweeney.

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Content Creator und Epic-Chef Tim Sweeney sind wohl betroffen

Was sind das für Fälle? Laut dem Magazin WCCFTech gibt es derzeit mindestens zwei bekannte Fälle, wo Personen davon betroffen sein soll: Zum einen der Content Creator nicksaraev auf X.com. Er erklärte in einem Post, dass er mehrfach versucht habe, eine Nvidia DGX-Spark-GPU zu bestellen. Nach dem vierten Versuch habe er dann eine Mail erhalten, in der es hieß, Amazon habe sein Konto überprüft und sich dazu entschlossen, dieses zu schließen.

Zum anderen ist wohl der Chef von Epic Games, Tim Sweeney höchstpersönlich betroffen. So antwortete dieser auf den Post des Betroffenen auf X.com:

Interessant. Amazon hat mein Konto nicht gekündigt, sondern weiterhin alle meine regulären Bestellungen angenommen und sie erst kurz vor dem Liefertermin storniert, nachdem ich versucht hatte, zwei Nvidia-Grafikkarten zu kaufen. Ziemlich bizarr.

Warum das alles gerade passiert ist nicht bekannt. Es könnte sich sowohl um einen Systemfehler handeln oder um eine bewusste Entscheidung von Amazon, um Spekulationen rund um Grafikkarten zu verhindern.

Eventuell ist der Grund auch die bestimmte Grafikkarte: Bei der NVIDIA DGX Spark handelt es sich um eine spezifische, sehr kompakte KI-Grafikkarte. In Deutschland können wir diese ebenfalls über Amazon bestellen, der Preis liegt jedoch bei rund 9.000 Euro und liegt damit sogar noch über der RTX 5090, die „nur“ rund 8.000 Euro laut Geizhals.de kostet.

Solltet ihr von so einer Stornierung ebenfalls betroffen sein, schreibt uns gerne in den Kommentaren.

Ein Nutzer kauft versehentlich eine raffinierte CPU-Fälschung auf Amazon: Diese ist auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen. Betrüger werden immer dreister, wenn es um Fälschungen geht. Mehr dazu lest ihr bei uns auf MeinMMO: Eine CPU-Fälschung auf Amazon ist so gut, dass nur Experten den Betrug erkennen können