Eine CPU-Fälschung auf Amazon ist so gut, dass nur Experten den Betrug erkennen können

Ein Nutzer kauft versehentlich eine raffinierte CPU-Fälschung auf Amazon: Diese ist auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen. Betrüger werden immer dreister, wenn es um Fälschungen geht.

Auf den ersten Blick sind die CPUs kaum voneinander zu unterscheiden: Die Oberseite ist mehr oder weniger identisch und nur die Unterseite zeigt eine unterschiedliche Struktur. Beide CPUs würden vom Prinzip her problemlos auf den AM5-Sockel eines Mainboards passen.

Was nicht sofort erkennbar ist: Bei einer der beiden CPUs handelt es sich um eine raffinierte Fälschung, die man ohne das Original daneben kaum erkennen könnte. Davon berichtet das Magazin Techspot.

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Eine geköpfte CPU, die dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht

Was genau wurde gemacht? Der potentielle Betrüger oder die potentielle Betrügerin hatte die alte CPU „geköpft“: Dabei werden Ober- und Unterseite der CPU voneinander getrennt. Einige Profis machen das, um die CPU auf diese Weise besser kühlen zu können, da man so besser an den empfindlichen Die des Prozessors herankommen kann.

Der Betrüger hat den offiziellen Teil der AMD-CPU entfernt und vermutlich durch die Unterseite einer Intel-CPU ersetzt. Anschließend hat er die so präparierte CPU wieder zu Amazon zurückgeschickt. Amazon verkaufte die veränderte CPU anschließend wohl wieder als neu, ohne den Betrug zu erkennen.

Den meisten Personen würde das vermutlich genauso wenig auffallen. Ein User auf Reddit gab hier aber den entscheidenden Hinweis.

Um den Betrug aufzudecken, benötigt ihr entweder eine zweite, originale CPU, wie der Nutzer auf Reddit, oder ihr müsst genau wissen, wie die CPU aufgebaut ist. Ansonsten seid ihr aufgeschmissen und würdet die Fälschung vermutlich nicht als solche erkennen.

Betrügereien auf Amazon kommen immer wieder vor

Deutlich beliebter und bekannter ist der „Austausch“-Trick bei der Rückgabe: Jemand bestellt sich ein Produkt, schickt wenig später das gekaufte Gerät zurück, füllt den Originalkarton aber mit anderen Gegenständen, die ähnlich schwer sind. In einem Fall erhielt ein Spieler Waschmittel anstatt einer Grafikkarte: Spieler bekommt Waschmittel statt teurer Grafikkarte für 2.800 Euro, aber Amazon verweigert die Erstattung