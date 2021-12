Adventskalender – Gewinne eine blitzschnelle Samsung 980 PRO NVMe™ M.2 SSD!

Die Samsung 980 PRO NVMe™ M.2 SSD setzt auf PCIe 4.0 und bringt dadurch deutlich mehr Leistung auf die Straße. Im Vergleich mit der Vorgängergeneration PCIe 3.0 arbeitet die 4.0er-Version doppelt so schnell. Eine SATA SSD übertrifft die Samsung 980 PRO mit bis zu 12,7-fach höherer Geschwindigkeit. Das Nonplusultra für anspruchsvolle Gamer also, die ihre Spiele nicht für den Ladebildschirm lieben.

So unterstützt die interne Speichererweiterung Nutzer insbesondere bei professioneller Bild- und Videobearbeitung am PC – oder im Gaming. Für Spieler gibt es zudem die Möglichkeit, kompatiblen Konsolen mit massig Speicherplatz (bis zu 2 TB) ein Upgrade zu verpassen. Mit wenigen Handgriffen ist die SSD eingebaut, Spiele können schneller geladen werden und User profitieren von flüssigem Gameplay.

In Türchen 17 unseres Adventskalenders steckt das definitive Upgrade für jeden Gaming-PC und unterstützte Konsolen : Zwei Samsung 980 PRO NVMe™ M.2 SSDs in der 1 TB-Variante! Du hast heute die Chance, eine davon zu gewinnen!

