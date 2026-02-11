Action-RPG aus Deutschland bekommt aus dem Nichts ein 20GB großes Update, doch am neuen Gebiet beiße ich mir die Zähne aus

Titan Quest 2, das vom Entwicklerstudio Grimlore Games in München entwickelt wird, hat gestern Abend recht überraschend ein riesiges Update bekommen. MeinMMO-Autor Ody hat sich direkt herangewagt – und ordentlich aufs Fressbrett bekommen.

Was ist Titan Quest 2 überhaupt? Das ist ein Action-RPG im Stil von Diablo und Path of Exile, in dem ihr euch durch das antike Griechenland und Kreaturen der griechischen Mythologie kämpft. Am 1. August 2025 startete das Spiel in den Early Access.

Dass uns das nächste Kapitel von Titan Quest 2 in die Arkadischen Ebenen führt, war ja nun schon länger bekannt. Nur wann genau, wollte Entwicklerstudio Grimlore Games lieber nicht verraten. Das fing bereits mit dem spontanen Early-Access-Release von Titan Quest 2 an.

Gestern Abend, am 10. Februar 2026, droppte nun das dritte Story-Kapitel zum Action-RPG. Und das tat es (mal wieder) ohne große Ankündigung: Zack, 20GB Update, viel Spaß! Kaum war der Download fertig, habe ich mich sofort darauf gestürzt.

Einen ersten Einblick ins neue Kapitel geben euch die Entwickler in diesem Video:

Das neue Kapitel liefert lang ersehnte Abwechslung

Als Erstes gab es einen kurzen Abstecher auf den Olymp, die Heimat der alten griechischen Götter. Dort habe ich mich mit einem ganz bestimmten Schmiedegott unterhalten. Erst im Anschluss ging es ins große neue Gebiet des Kapitels: Die Arkadischen Ebenen.

Endlich ist Schluss mit Stränden und Sümpfen voller Fischmenschen und tödlicher Krabben. Wir kraxeln auch nicht mehr Berge voller Banditen hoch. Stattdessen erwarten uns hier riesige Skorpione, Löwenrudel und gewaltige Zentauren, die offene, hochsommerliche Graslandschaften bewohnen.

Diese Abwechslung war auch bitter nötig. Denn so wunderschön die bisherigen Gebiete auch aussahen, so wurden sie mit der Zeit doch etwas langweilig. Ein Problem habe ich mit dem neuen Gebiet aber doch, und das ist leider ein ziemlich frustrierendes. Das neue Kapitel ist nämlich unfassbar schwer.

Die Arkadischen Ebenen sind viel zu harsch

Die hühnenhaften Zentauren sind nicht einmal die größte Gefahr, die sich auf den Ebenen tummeln. Viel größere Probleme hatte ich mit den verflixten Giftkobras, die mich mit ihrem Giftschaden in sekundeneile plattgemacht haben. Hinzu kommen Banditen und Schatten, die mich regelrecht one-shotten.

So oft gestorben wie hier bin ich in Titan Quest 2 bisher noch nie. Für ein drittes Kapitel ist das viel zu erbarmungslos. Dabei waren Spieler mit dem Schwierigkeitsgrad der ersten beiden Kapitel laut Grimlore Games bereits zufrieden (Quelle: Steam). Die waren deutlich leichter, wenn auch herausfordernd.

Nun ist es nicht so, dass ich mich gedankenlos durchs Gebiet schnetzeln will. Und ich weiß auch, dass ich als Schurke nicht so viel Schaden einstecken kann (groß austeilen kann ich bei vielen der neuen Gegner aber auch nicht). Ich will aber auch kein Souls-like spielen, in dem jeder noch so kleine Fehler mit dem Tod bestraft wird.

Ich werde mir trotzdem weiterhin die Zähne daran ausbeißen, auch wenn ich die Rechnung dafür dann beim Zahnarzt begleichen darf. Manche Begegnungen waren zähneknirschend, und das ist diesmal keine Redewendung. Das Update tut dem Spiel im Großen und Ganzen gut – es gibt neue Rüstungen und Waffen, die fantastisch aussehen, und die neuen Gegner machen wieder Spaß am Schnetzeln.

Ich wünsche mir nur, dass die Entwickler noch am Schwierigkeitsgrad feilen. Zudem ist das Spiel durch das neue Update wieder etwas instabiler geworden, ich hatte das erste Mal seit langem wieder einen Absturz. Das alles kann ich verschmerzen, denn Titan Quest 2 macht mir trotzdem richtig viel Spaß und bietet die Basis für so viel mehr.

Habt ihr euch bereits in die Arkadischen Ebenen gewagt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob es euch ähnlich erging (oder unser Autor nach fast 50 Stunden einfach immer noch ein Noob ist). Titan Quest 2 ist zwar nur im Early Access, trotzdem meint MeinMMO-Autor Ody: Das Action-RPG macht schon im Early Access eine Sache besser als Diablo und Co.