4K OLED-TV kostet satte 58% weniger bei MediaMarkt: 144 Hz und Dolby Atmos für pure Immersion

Ein 4K OLED-TV für wahres Kino-Feeling wartet auf euch. Durch einen riesigen Sparrabatt bei MediaMarkt bekommt ihr viel Bild für weig Geld.

Spielt epische Spiele wie Black Myth Wukong mit einer völlig anderen Intensität. Erkennt die spektakulären Kampfanimationen so klar wie nie in einer präzisen 4K-Auflösung. Durch die OLED-Technologie bekommt ihr tiefste Schwarztöne und leuchtende Farben für mehr Details. Außerdem könnt ihr mit einer Framerate von 144 Hz eher als Sieger in vielen kompetitiven Spielen hervorgehen. Spart jetzt über 1000€ bei MediaMarkt.

Spielt das epische Spiel Black Myth: Wukong auf diesem TV. Durch die brillante OLED-Technologie entgeht euch kein Detail.

Eigenschaft Beschreibung Bildschirmgröße 55 Zoll / 139 cm Auflösung 4K UHD Panel-Technologie OLED evo Bildwiederholrate 144 Hz Prozessor α9 Gen7 4K AI-Prozessor HDR-Unterstützung Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) Gaming-Technologien FreeSync & G-SYNC Smart-TV-Funktionen Zugriff auf Streaming-Dienste und Apps Kontrastverhältnis Unübertroffen dank individueller Pixelbeleuchtung

Der OLED-TV ist wie eine magische Kinoleinwand

Mit einer exzellenten Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm) bietet dieser Fernseher eine großzügige Leinwand für all eure Lieblingsinhalte. Ich selbst nutze einen 55-Zoll-TV und finde die Größe ansprechend für epische Momente.

Die 4K-Auflösung ist bei 55 Zoll genau richtig, um sämtliche Details superscharf darzustellen.

Der OLED-TV hat einen mächtigen Prozessor

Das Herzstück ist der α9 Gen7 4K AI-Prozessor. Dieser intelligente Prozessor optimiert Bild- und Tonqualität in Echtzeit und passt sich euren Sehgewohnheiten an.

Dank der OLED evo-Technologie erlebt ihr tiefste Schwarztöne und leuchtende Farben, die das Bild zum Leben erwecken.

In Kombination mit Dolby Vision und HDR10 werden eure Inhalte mit atemberaubender Dynamik und Farbgenauigkeit präsentiert.

Besondere Pluspunkte für Gamer

Für Gamer unter euch bietet der LG-TV ein besonderes Highlight: Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz sowie Unterstützung für FreeSync und G-SYNC genießt ihr flüssiges Gameplay ohne Tearing oder Ruckeln.

Eure Spiele laufen so geschmeidig wie nie zuvor, was euch einen entscheidenden Vorteil in Spielen wie Rocket League verschafft.

Der Fernseher unterstützt auch Hybrid Log-Gamma (HLG), was bedeutet, dass ihr bereit seid für die Zukunft des Broadcastings. Diese Technologie ermöglicht es euch, HDR-Inhalte über herkömmliche Rundfunkkanäle zu empfangen.

Als Smart-TV bietet er Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. Ihr könnt mühelos zwischen Netflix, Disney+, YouTube und vielen anderen Plattformen wechseln.

