4K-Grafikkarte mit 24 GB VRAM lässt die neue RTX 5080 im Vergleich zum Straßenpreis alt aussehen

Schnappt euch die 4K-Grafikkarte zu einem supergünstigen Preis bei Notebooksbilliger. Mit 24 GB VRAM ist sie nicht ohne Grund so beliebt.

Ihr gehört nicht zu den Leuten, die das Allerbeste brauchen, aber schwimmt trotzdem gern in der Nähe des oberen Randes? Die RX 7900 XTX ist eine S-Klasse-Grafikkarte und gehört zum Top-Tier von AMD. Sie ist von der reinen Rohleistung minimal stärker als eine RTX 4080 Super und aktuell von allen Straßenpreisen äußerst attraktiv. Bezahlt jetzt deutlich weniger als zur UVP.

Eigenschaft Beschreibung Modell RX 7900 XTX Grafikspeicher 24 GB GDDR6 Speicheranbindung 320 Bit Speichertakt 2500 MHz Speicherbandbreite 960 GB/s OC-Takt/Boost 2615 MHz Leistungsaufnahme (TDP) 355 Watt

Eine 4K-Grafikkarte mit 24 GB VRAM

Mit satten 24 GB GDDR6-Grafikspeicher bietet die RX 7900 XTX genau das: eine Fülle an Speicherplatz, um selbst die anspruchsvollsten Texturen und Effekte mühelos zu verarbeiten.

Die 4K-Grafikkarte ist äußerst zukunftssicher und beschert euch viele Jahre High-End-Gaming

Falls ihr also gern mit Mods experimentiert, lohnt sich diese Karte schon allein aus diesem Grund.

Die 320-Bit-Speicheranbindung sorgt dafür, dass Daten blitzschnell übertragen werden, während der Speichertakt von 2500 MHz und die phänomenale Bandbreite von 960 GB/s sicherstellen, dass ihr nie ausgebremst werdet.

Die RX 7900 XTX hat eine starke Rohleistung

Vergleicht mal die Leistung der RX 7900 XTX und RTX 4080 Super. Bei der Gaming-Performance schneidet das aktuelle Zugpferd von AMD besser ab.

Natürlich hat Nvidia beim Raytracing und mit der Upscaling-Technologie DLSS die Nase vorn. Ihr müsst immer abwägen, was euch wichtiger ist. Von der reinen Performance und des großen Grafikspeichers her ist die RX 7900 XTX einfach ein zukunftssicheres Monstrum.

Profitiert von der Upscaling-Technologie FSR. (Quelle: AMD)

Mit einem OC-Takt/Boost von bis zu 2615 MHz ist dies auch kein Wunder. Diese Leistung katapultiert euch direkt ins Herz des Geschehens und lässt euch selbst in den intensivsten Gefechten die Oberhand behalten. Stürzt euch im neuen Kingdom Come: Deliverance II in epische Schlachten. Dank der starken Leistung erntet ihr eine Vielzahl von Frames.

Natürlich erfordert solch geballte Power auch Energie. Mit einer Leistungsaufnahme (TDP) von 355 Watt ist die RX 7900 XTX darauf ausgelegt, konstante Höchstleistungen zu erbringen. Doch keine Sorge: Dank modernster Technologie bleibt sie dabei effizient und zuverlässig.

Pro und Contra im Blick

Pro 24 GB VRAM

Großer Speichertakt: 2500 MHz

Nur 355 TPD

Hohe Leistung in 4K

Zukunftssicher

Attraktiver Preis Contra Nvidia ist besser in Raytracing

FSR unterliegt DLSS

