Xbox hat seine Konsole noch nicht aufgeben: Xbox Helix „ist kein PC, auf dem man zusätzlich Konsolenspiele spielen kann“

Xbox Helix soll das nächste große Projekt von Xbox werden, vieles ist aber noch nicht bekannt. Jetzt hat Jason Ronald, Vice President of Next Generation, über die neue Konsole gesprochen, die tatsächlich eine Konsole werden soll.

Was genau sagt Ronald? Er stellte zum 25. Jubiläum der Xbox einige Inhalte und Details klar, die ihr in dem offiziellen Blogpost finden könnt. Die interessantesten Infos, die er nennt: Xbox Helix soll wirklich eine Konsole werden, ihr sollt damit alle eure Spiele zocken können und Frames sollen eine völlig neue Rolle erhalten. Insbesondere die Klarstellung, dass es eine Konsole werden soll, dürfte viele beruhigen.

Zur Konsole selbst sagt er konkret:

Wenn wir über das Projekt Helix nachdenken, dann ist es wirklich als die ultimative Spielekonsole konzipiert – eine, die alle bisher bestehenden Hindernisse beim Spielen beseitigt. Ich habe Zugriff auf meine gesamte Spielebibliothek. Ich kann vier Generationen meiner Xbox-Bibliothek und meinen Spielfortschritt mitbringen und habe sofort Zugriff darauf. Und wir beseitigen die willkürlichen Einschränkungen zwischen Konsolen- und PC-Spielen.

Außerdem fügt er hinzu, „Helix ist als Konsole konzipiert, auf der auch Spiele von Ihrem PC aus gespielt werden können. Es ist kein PC, auf dem man zusätzlich Konsolenspiele spielen kann.“ Aber das solle so intuitiv wie möglich eingerichtet sein.

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Mehr Frames, aber ohne mehr Rechenleistung

Was sagte er zu Frames und anderen Entwicklungen? Ronald erklärte in dem Post, dass „neuronales Rendering“ eine deutlich größere Rolle erhalten werde. Die Xbox solle gleichermaßen modern als auch zugänglich werden. So schreibt er:

Das ist ein wichtiger Grund, warum wir uns so stark auf Fortschritte wie das neuronale Rendering konzentrieren, denn es ist eine völlig neue Methode, einen Frame zu erzeugen, ohne dass dafür mehr Rechenleistung, zusätzlicher Speicher oder Ähnliches erforderlich ist. Ich glaube, dass ihr in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr Innovationen erleben werdet als in den letzten zehn Jahren.

Neuronales Rendering gilt unter Gamern als umstritten: Bisher wird die Technik vor allem bei KI-gestütztem Upscaling und Frame Generation eingesetzt. DLSS 5 gilt unter Spielern als hoch umstritten, da es die Grafik des Spiels völlig verändern kann.

Es ist ebenfalls nicht bekannt, wo das neuronale Rendering durchgeführt wird: Auf der Konsole selbst oder auf irgendeiner Cloud, mit der die Xbox in Zukunft dann dauerhaft verbunden sein müsste. „Always Online“ ist vielen Gamern ebenfalls ein Dorn im Auge.

Wie stark eine potentielle Online-Bindung Spieler verunsichern kann, zeigt auch die Diskussion rund um die PlayStation. Denn Sony hatte das Ende der Disc angekündigt und viele Spieler überlegen gerade, wie sie mit der Ankündigung umgehen. Und einige haben bereits entschieden, die Plattform zu wechseln: Immer mehr Spieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC umzusteigen, bevor es zu spät ist