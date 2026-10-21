Konsolen der neuen Gen könnten deutlich teurer werden, sollen weit über 1.000 Euro kosten

Die nächste Konsolen-Generation könnte noch teurer werden als gedacht. Laut einem neuen Bericht soll die neue Xbox nämlich ungefähr das Doppelte vom jetzigen Preis kosten.
Wie teuer soll die neue Konsolen-Generation werden? Laut Fortune belaufen sich die internen Kostenschätzungen für die nächste Xbox-Konsolen-Generation wohl auf etwa 1.200 bis 1.800 US-Dollar für den Spieler. Das Ganze stünde unter der Voraussetzung, dass Microsoft die Hardware nicht subventioniert.
Schon die aktuelle Xbox Series X (1 TB) ist von ihrem ursprünglichen Launchpreis von 499 US-Dollar auf fast 800 US-Dollar gestiegen. Somit würde sich der Preis etwa verdoppeln, je nachdem, wo im Bereich der Spanne der neue Preis angesetzt wird.
Laut Brancheninsider Tom Henderson würde das dazu führen, dass die nächste Konsolengeneration nicht mehr für jeden Spieler zugänglich wird. Sie sei nur noch für die Enthusiasten gedacht, die bereit sind, den hohen Preis in Kauf zu nehmen.
Steigende Preise führen zu teureren Konsolen
Wieso wird die nächste Konsolen-Generation so teuer? Der Hauptgrund für diese Summe sind die drastisch steigenden Kosten für Konsolenspeicher, also für den Arbeitsspeicher und die Festplatten. Mittlerweile sollen diese rund 60 % der Materialkosten für elektrische Geräte ausmachen.
Das bedeutet auch, dass nicht nur die Xbox-Konsole davon betroffen sein könnte. Andere Konsolen-Hersteller wie Sony mussten den Preis ihrer eigenen Konsolen ebenfalls erhöhen, weshalb hier eine Next-Gen-Konsole auch stark von einem Preisanstieg betroffen sein könnte.
Wie sieht es in Zukunft für den durchschnittlichen Gamer aus? Wer sich so eine teure Konsole nicht leisten kann, für den hat Tom Henderson auf X eine gute Nachricht. Er glaubt nämlich, dass die aktuelle Konsolengeneration vermutlich noch die nächsten 10 Jahre unterstützt werden könnte.
Durch den hohen Preis würde die neue Generation eine zu kleine Spielerschaft aufbauen, als dass neue Spiele profitabel sein könnten. Demnach sei es auch im Interesse der Publisher, die aktuelle Konsolen-Generation mit den neuen Spielen zu versorgen.
Wie seht ihr den neuen Preis der Next-Gen? Würdet ihr euch so eine teure Konsole leisten wollen oder erst einmal bei eurem aktuellen Gerät bleiben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
Durch den hohen Preis würden Xbox und Playstation einen entscheidenden Vorteil gegenüber Gaming-PCs verlieren. Wäre der Preis so hoch, würden sie nämlich in etwa genauso viel kosten: PS5 und Xbox haben einen Vorteil verloren, der Konsolen immer ausgemacht hat, jetzt gibt’s die Quittung
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Kommentare
1.) PS6 >>> Nein! Boykottiere den Kauf von Spielen seit 1.7. und kaufe mir gewiss keine teure Konsole, die nur von einem Frontstore unterstützt wird. Sony‘s Monopolbestrebungen lehne ich ab.
2.) Helix >>> Hier beobachte ich die Entwicklung, den Preis, die Öffnung zu Steam, sowie die Unterstützung der Publisher.
3.) Switch 2 >>> aktuell einzige Konsole auf der ich mir Games kaufe (Retail). Plant Nintendo eine Switch 3, weiterhin mit Cartridge, bin ich nicht abgeneigt.
4.) PC >>> überlege generell, obwohl seit 1990 Konsolereo, mit kleinen Ausreisser wie Amiga 500, C64, alle paar Jahre ein Gaminglaptop (meist Übergang von PS3 zu PS4 zu PS5, weil ich irgendwann unzufrieden mit der Optik, Schatten war), ob ich grundsätzlich zum PC wechsle. Aktuell haben finanziell andere Dinge Priorität , doch für die Zukunft kann ich mir den Kauf eines Gaming-PCs vorstellen, einfach auch aufgrund der Konkurrenz unterschiedlicher Frontstores.
Aktuell spiele ich jedoch noch auf der PS5 Pro meine Pile of Shame „leer“.
Einen Preis von über 1000 Euro, geschweige 1500-1800 Euro, will ich grundsätzlich nicht unterstützen, kein Signal an die Unternehmen senden, das es okay ist, wenn finanziell vll nicht ganz so gut aufgestellte Gamer ausgrenzt werden.
Netflix stand für mich immer für kompaktes, werbefreies Streaming, Playstation und Xbox immer für preiswerteres zocken – wird man dem nicht mehr gerecht, kann ich durchaus auf all das verzichten.
Man wird sich als Konsolero sicherlich eine kommende neue Konsole zulegen müssen. Das entscheidet meiner Sicht nach weniger der Spieler, sondern vielmehr der Entwickler. War / ist ja auch beispielsweise schon so bei der PS5 und PS4 so. Ihr wollt bessere Grafik, bessere Features und und und…das können wir euch nicht mehr auf der “alten” Konsole anbieten. Wechselt auf die neue Generation um Spaß zu haben. Und irgendwann sagt man dann, Sorry aber wir können die ältere Konsolengeneration nicht mehr unterstützen. Lohnt sich ja relativ wenig ein Spiel für 2 Konsolengenerationen zu entwickeln. Eine davon bleibt immer hinten dran. Ist ja im Bereich PC-Gaming – in Hinsicht z.B. auf Grafikkarten – ja auch nicht anders. Was dort, wenn man ordentlich zocken will, an Hardware mittlerweile verlangt wird.