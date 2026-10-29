Gaming Guide MMORPG Service
0

WoW Forever: Waffenmeister – Positionen und Spezialisierungen der Lehrer, damit ihr alle Waffen für eure Klassen freischalten könnt

Sophia Weiss Sophia Weiss Lesezeit 3 Minuten
WoW Forever Waffenmeister Titelbild

Wer in WoW Forever seine Klasse mit Waffen ausstatten möchte, muss diese wie in WoW Classic und WoW Midnight erst freischalten. MeinMMO hat für euch die Orte und Spezialisierungen der Waffenmeister.

Hier findet ihr die Waffenmeister sortiert nach Fraktion und nach Waffengattung – springt mit dem Inhaltsverzeichnis:

Waffenmeister – Generelle Informationen

Warum braucht es Waffenmeister?

Insgesamt gibt es 15 verschiedene Waffen in WoW Forever, die von unterschiedlichen Klassen getragen werden können. Aber um sie führen zu können, müssen sie erst einmal freigeschaltet werden. Dafür müsst ihr die Waffenmeister aufsuchen. Je nach gewählter Fraktion findet ihr sie an anderen Orten.

Welche Waffen können von welcher Klasse genutzt werden?
WaffeKlassen
BögenDruide, Schurke, Krieger
ArmbrüsteDruide, Schurke, Krieger
DolcheDruide, Jäger, Magier, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger
FaustwaffenDruide, Jäger, Schurke, Schamane, Krieger
SchusswaffenJäger, Schurke, Krieger
EinhandäxteJäger, Paladin, Schurke, Schamane, Krieger
EinhandstreitkolbenDruide, Paladin, Priester, Schurke, Schamane, Krieger
EinhandschwerterJäger, Magier, Paladin, Schurke, Hexenmeister, Krieger
StangenwaffenDruide, Jäger, Paladin, Krieger
StäbeDruide, Jäger, Magier, Priester, Schamane, Hexenmeister, Krieger
ZweihandäxteJäger, Paladin, Schamane, Krieger
ZweihandstreitkolbenDruide, Paladin, Schamane, Krieger
ZweihandschwerterJäger, Paladin, Krieger
WurfwaffeJäger, Schurke, Krieger
Zauberstäbe
(müssen nicht gelernt werden)		Magier, Priester, Hexenmeister
Mehr zum Thema
WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen
von Karsten Scholz
WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen

Waffenmeister und welche Waffen sie lehren

Waffenmeister der Allianz
  • Bixi Wobbelbonk: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
    • Dolche
    • Wurfwaffen
    • Armbrust
  • Buliwyf Steinhand: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
    • Einhandäxte
    • Einhandstreitkolben
    • Faustwaffen
    • Bogen
    • Wurfwaffen
    • Stäbe
  • Ilyenia Mondfeuer: Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
    • Dolche
    • Faustwaffen
    • Bogen
    • Wurfwaffen
    • Stäbe
  • Woo Ping: Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
    • Dolche
    • Einhandschwerter
    • Stangenwaffen
    • Stäbe
    • Zweihandschwerter
    • Armbrust
Waffenmeister der Horde
  • Ansekhwa: Donnerfels bei 41,62
    • Einhandstreitkolben
    • Stäbe
    • Zweihandstreitkolben
    • Schusswaffen
  • Archibald: Unterstadt im Kriegerviertel bei 57,32
    • Dolche
    • Einhandschwerter
    • Stangenwaffen
    • Zweihandschwerter
    • Armbrust
  • Hanashi: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
    • Einhandäxte
    • Stäbe
    • Zweihandäxte
    • Wurfwaffen
  • Sayoc: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
    • Faustwaffen
    • Dolche
    • Bogen
    • Einhandäxte
    • Zweihandäxte
    • Wurfwaffen
Die Waffentrainer auf der Map

Wenn ihr euch auf dieser Map nur die Class Trainer anzeigen lasst, findet ihr die Waffenmeister – sie sind weiß markiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum externen Inhalt
Mehr zum Thema
WoW Forever: Level-Guide – Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60
von Karsten Scholz
WoW Forever: Level-Guide – Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60

Waffenmeister nach Waffenart

Physische Fernkampfwaffen

Armbrüste
AllianzHorde
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89		Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Bögen
AllianzHorde
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Schusswaffen
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Wurfwaffen
AllianzHorde
Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47		Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Video starten
WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer

Stäbe

Stäbe
AllianzHorde
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69		Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Stangenwaffen
AllianzHorde
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Zauberstäbe

Magier, Priester und Hexenmeister können von sich aus schon Zauberstäbe nutzen und müssen keinen Waffenmeister aufsuchen.

Mehr zum Thema
Epaper bereit: Das GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever – jetzt herunterladen
von Tim Schweizer
Epaper bereit: Das GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever – jetzt herunterladen

Klingen, Streitkolben, Äxte und Faustwaffen

Dolche
AllianzHorde
Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69		Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Einhandäxte
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Einhandschwerter
AllianzHorde
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Einhandstreitkolben
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Faustwaffen
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47		Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Zweihandäxte
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Zweihandschwerter
AllianzHorde
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Zweihandstreitkolben
AllianzHorde
Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62

Damit solltet ihr jetzt alle Informationen zur Hand haben, um die entsprechenden Waffenmeister für die von euch gewünschten Waffensorten zu haben. Wenn ihr jetzt also schon wisst, welche Klassen ihr spielt und mit welchen Waffen, fehlt euch nur noch die Wahl des Berufs: WoW Forever: Berufe – Die Besten für alle Klassen im PvE und PvP

Quelle(n):
  1. Warcraft Tavern
  2. Zockify
  3. WoWforever.games
  4. Buffed

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx