WoW Forever: Waffenmeister – Positionen und Spezialisierungen der Lehrer, damit ihr alle Waffen für eure Klassen freischalten könnt

Wer in WoW Forever seine Klasse mit Waffen ausstatten möchte, muss diese wie in WoW Classic und WoW Midnight erst freischalten. MeinMMO hat für euch die Orte und Spezialisierungen der Waffenmeister.

Hier findet ihr die Waffenmeister sortiert nach Fraktion und nach Waffengattung – springt mit dem Inhaltsverzeichnis:

Waffenmeister – Generelle Informationen

Warum braucht es Waffenmeister? Insgesamt gibt es 15 verschiedene Waffen in WoW Forever, die von unterschiedlichen Klassen getragen werden können. Aber um sie führen zu können, müssen sie erst einmal freigeschaltet werden. Dafür müsst ihr die Waffenmeister aufsuchen. Je nach gewählter Fraktion findet ihr sie an anderen Orten. Welche Waffen können von welcher Klasse genutzt werden? Waffe Klassen Bögen Druide, Schurke, Krieger Armbrüste Druide, Schurke, Krieger Dolche Druide, Jäger, Magier, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger Faustwaffen Druide, Jäger, Schurke, Schamane, Krieger Schusswaffen Jäger, Schurke, Krieger Einhandäxte Jäger, Paladin, Schurke, Schamane, Krieger Einhandstreitkolben Druide, Paladin, Priester, Schurke, Schamane, Krieger Einhandschwerter Jäger, Magier, Paladin, Schurke, Hexenmeister, Krieger Stangenwaffen Druide, Jäger, Paladin, Krieger Stäbe Druide, Jäger, Magier, Priester, Schamane, Hexenmeister, Krieger Zweihandäxte Jäger, Paladin, Schamane, Krieger Zweihandstreitkolben Druide, Paladin, Schamane, Krieger Zweihandschwerter Jäger, Paladin, Krieger Wurfwaffe Jäger, Schurke, Krieger Zauberstäbe

(müssen nicht gelernt werden) Magier, Priester, Hexenmeister Mehr zum Thema WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen von Karsten Scholz

Waffenmeister und welche Waffen sie lehren

Waffenmeister der Allianz Bixi Wobbelbonk: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Dolche Wurfwaffen Armbrust

Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Buliwyf Steinhand: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Einhandäxte Einhandstreitkolben Faustwaffen Bogen Wurfwaffen Stäbe

Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Ilyenia Mondfeuer: Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47 Dolche Faustwaffen Bogen Wurfwaffen Stäbe

Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47 Woo Ping: Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Dolche Einhandschwerter Stangenwaffen Stäbe Zweihandschwerter Armbrust

Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Waffenmeister der Horde Ansekhwa: Donnerfels bei 41,62 Einhandstreitkolben Stäbe Zweihandstreitkolben Schusswaffen

Donnerfels bei 41,62 Archibald: Unterstadt im Kriegerviertel bei 57,32 Dolche Einhandschwerter Stangenwaffen Zweihandschwerter Armbrust

Unterstadt im Kriegerviertel bei 57,32 Hanashi: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Einhandäxte Stäbe Zweihandäxte Wurfwaffen

Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Sayoc: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Faustwaffen Dolche Bogen Einhandäxte Zweihandäxte Wurfwaffen

Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Die Waffentrainer auf der Map Wenn ihr euch auf dieser Map nur die Class Trainer anzeigen lasst, findet ihr die Waffenmeister – sie sind weiß markiert: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum externen Inhalt

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Waffenmeister nach Waffenart

Physische Fernkampfwaffen

Armbrüste Allianz Horde Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69

Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32 Bögen Allianz Horde Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47 Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Schusswaffen Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62 Wurfwaffen Allianz Horde Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89

Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47 Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20

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Stäbe

Stäbe Allianz Horde Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47

Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62

Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Stangenwaffen Allianz Horde Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32 Zauberstäbe Magier, Priester und Hexenmeister können von sich aus schon Zauberstäbe nutzen und müssen keinen Waffenmeister aufsuchen.

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Klingen, Streitkolben, Äxte und Faustwaffen

Dolche Allianz Horde Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89

Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47

Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32

Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Einhandäxte Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Einhandschwerter Allianz Horde Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32 Einhandstreitkolben Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62

Faustwaffen Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89

Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47 Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Zweihandäxte Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20 Zweihandschwerter Allianz Horde Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69 Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32 Zweihandstreitkolben Allianz Horde Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89 Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62

Damit solltet ihr jetzt alle Informationen zur Hand haben, um die entsprechenden Waffenmeister für die von euch gewünschten Waffensorten zu haben. Wenn ihr jetzt also schon wisst, welche Klassen ihr spielt und mit welchen Waffen, fehlt euch nur noch die Wahl des Berufs: WoW Forever: Berufe – Die Besten für alle Klassen im PvE und PvP