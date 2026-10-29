WoW Forever: Waffenmeister – Positionen und Spezialisierungen der Lehrer, damit ihr alle Waffen für eure Klassen freischalten könnt

Wer in WoW Forever seine Klasse mit Waffen ausstatten möchte, muss diese wie in WoW Classic und WoW Midnight erst freischalten. MeinMMO hat für euch die Orte und Spezialisierungen der Waffenmeister.
Hier findet ihr die Waffenmeister sortiert nach Fraktion und nach Waffengattung – springt mit dem Inhaltsverzeichnis:
Waffenmeister – Generelle Informationen
Warum braucht es Waffenmeister?
Insgesamt gibt es 15 verschiedene Waffen in WoW Forever, die von unterschiedlichen Klassen getragen werden können. Aber um sie führen zu können, müssen sie erst einmal freigeschaltet werden. Dafür müsst ihr die Waffenmeister aufsuchen. Je nach gewählter Fraktion findet ihr sie an anderen Orten.
Welche Waffen können von welcher Klasse genutzt werden?
|Waffe
|Klassen
|Bögen
|Druide, Schurke, Krieger
|Armbrüste
|Druide, Schurke, Krieger
|Dolche
|Druide, Jäger, Magier, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger
|Faustwaffen
|Druide, Jäger, Schurke, Schamane, Krieger
|Schusswaffen
|Jäger, Schurke, Krieger
|Einhandäxte
|Jäger, Paladin, Schurke, Schamane, Krieger
|Einhandstreitkolben
|Druide, Paladin, Priester, Schurke, Schamane, Krieger
|Einhandschwerter
|Jäger, Magier, Paladin, Schurke, Hexenmeister, Krieger
|Stangenwaffen
|Druide, Jäger, Paladin, Krieger
|Stäbe
|Druide, Jäger, Magier, Priester, Schamane, Hexenmeister, Krieger
|Zweihandäxte
|Jäger, Paladin, Schamane, Krieger
|Zweihandstreitkolben
|Druide, Paladin, Schamane, Krieger
|Zweihandschwerter
|Jäger, Paladin, Krieger
|Wurfwaffe
|Jäger, Schurke, Krieger
|Zauberstäbe
(müssen nicht gelernt werden)
|Magier, Priester, Hexenmeister
Waffenmeister und welche Waffen sie lehren
Waffenmeister der Allianz
- Bixi Wobbelbonk: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
- Dolche
- Wurfwaffen
- Armbrust
- Buliwyf Steinhand: Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
- Einhandäxte
- Einhandstreitkolben
- Faustwaffen
- Bogen
- Wurfwaffen
- Stäbe
- Ilyenia Mondfeuer: Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
- Dolche
- Faustwaffen
- Bogen
- Wurfwaffen
- Stäbe
- Woo Ping: Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
- Dolche
- Einhandschwerter
- Stangenwaffen
- Stäbe
- Zweihandschwerter
- Armbrust
Waffenmeister der Horde
- Ansekhwa: Donnerfels bei 41,62
- Einhandstreitkolben
- Stäbe
- Zweihandstreitkolben
- Schusswaffen
- Archibald: Unterstadt im Kriegerviertel bei 57,32
- Dolche
- Einhandschwerter
- Stangenwaffen
- Zweihandschwerter
- Armbrust
- Hanashi: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
- Einhandäxte
- Stäbe
- Zweihandäxte
- Wurfwaffen
- Sayoc: Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
- Faustwaffen
- Dolche
- Bogen
- Einhandäxte
- Zweihandäxte
- Wurfwaffen
Die Waffentrainer auf der Map
Wenn ihr euch auf dieser Map nur die
Class Trainer anzeigen lasst, findet ihr die Waffenmeister – sie sind weiß markiert:
Waffenmeister nach Waffenart
Physische Fernkampfwaffen
Armbrüste
|Allianz
|Horde
|Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Bögen
|Allianz
|Horde
|Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
|Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Schusswaffen
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Wurfwaffen
|Allianz
|Horde
|Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
|Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Stäbe
Stäbe
|Allianz
|Horde
|Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
|Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Stangenwaffen
|Allianz
|Horde
|Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
|Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Zauberstäbe
Magier, Priester und Hexenmeister können von sich aus schon Zauberstäbe nutzen und müssen keinen Waffenmeister aufsuchen.
Klingen, Streitkolben, Äxte und Faustwaffen
Dolche
|Allianz
|Horde
|Bixi Wobblebonk, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
|Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Einhandäxte
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Einhandschwerter
|Allianz
|Horde
|Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
|Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Einhandstreitkolben
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Faustwaffen
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
Ilyenia Mondfeuer, Darnassus auf der Terrasse der Krieger bei 58,47
|Sayoc, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Zweihandäxte
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Sayoc oder Hanshi, Orgrimmar im Tal der Ehre bei 82,20
Zweihandschwerter
|Allianz
|Horde
|Woo Ping, Sturmwind im Handelsdistrikt bei 64,69
|Archibald, Unterstadt im Kriegsviertel bei 57,32
Zweihandstreitkolben
|Allianz
|Horde
|Buliwyf Steinhand, Eisenschmiede im Militärviertel bei 62,89
|Ansekhwa, in Donnerfels bei 41,62
Damit solltet ihr jetzt alle Informationen zur Hand haben, um die entsprechenden Waffenmeister für die von euch gewünschten Waffensorten zu haben. Wenn ihr jetzt also schon wisst, welche Klassen ihr spielt und mit welchen Waffen, fehlt euch nur noch die Wahl des Berufs: WoW Forever: Berufe – Die Besten für alle Klassen im PvE und PvP
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