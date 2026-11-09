Das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 hat mich schon in der Beta geknechtet, jetzt hat es ein Release-Datum

Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint am 28. Januar 2027 auf PC (Epic, GOG und Steam), PS5 und Xbox. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat bereits die Beta gespielt und kann euch ein wenig davon verraten, was euch im Calixis-Sektor so alles erwartet.

Endlich! Mein Servo-Schädel hat mir gerade den Data Slate gebracht, auf dem mir der Release von Dark Heresy mitgeteilt wurde: der 28. Januar. Ein Datum, das ich mir dick im Kalender anstreichen werde und an das ich mich täglich von Abelard erinnern lassen werde.

Der Zeitpunkt ist ideal, denn da werde ich gerade mit dem Vorgänger fertig sein, der im Dezember sein letztes Update bekommt und mich da nochmal dutzende Stunden kosten wird. Mit Dark Heresy habe ich aber noch eine Rechnung offen.

Ich freue mich schon seit Monaten auf Dark Heresy, weil ich hier einen Inquisitor spielen darf und damit einen Teil der gefährlichsten Institution des Imperiums. Schon in mehreren Gesprächen zuvor hat mir der Owlcat-Chef den Mund wässrig gemacht mit all den Freiheiten, die mir offen stehen (knalle ich den Verdächtigen ab oder decke ich die Intrige auf?) und mit der Story, die im Spiel steckt.

Allerdings weiß ich auch, dass ich an Dark Heresy deutlich öfter verzweifeln werde als an Rogue Trader zuvor. Seit Dezember letzten Jahres läuft bereits die Beta mit den ersten Stunden des Spiels und beim Imperator, war ich da verloren.

Video starten Warhammer 40.000: Dark Heresy zeigt sein Release-Datum und lässt die grausamen Night Lords sprechen Autoplay

Dark Heresy fordert mehr eure Hirnzellen als euren Triggerfinger

Zwar handelt es sich bei Dark Heresy noch immer um ein isometrisches cRPG, in dem ihr einen Charakter erstellt und mit einer Gruppe an Begleitern durch die Welt zieht. Darunter sind etwa eine „Ärztin“ und ein treudoofer, aber bullenstarker Bodyguard. Alle davon haben einzigartige Fähigkeiten und Geschichten.

Aber statt einfach nur rundenbasierte Kämpfe und Dialoge zu versprechen, kommt Dark Heresy mit einem eigens für das Spiel erschaffenen Investigations-System daher. Kurz gesagt: das Spiel verlangt von euch, selbst zu denken und das ständig.

Als Inquisitor sollt ihr knifflige Kriminalfälle lösen wie Sherlock Holmes und habt dazu eine Pinnwand mit Hinweisen, Indizien, Widersprüchen, Zeugenaussagen und Schlussfolgerungen – wie in dem Meme mit dem irren Typen, mit dem der Chef sein Spiel gerne vergleicht.

Und er hat absolut recht. Ich habe beim Testen wirklich alle möglichen Hinweise gesucht und versucht, einen Fall zu lösen. Am Ende war ich mir trotzdem unsicher, ob ich die Wahrheit entdeckt habe oder nicht. Das Einreichen eines Berichts sorgt jedes Mal für Zweifel.

Das Investigations-System ist das Herzstück des Spiels. Welcher Moral der Inquisitor folgt, bestimmt ihr selbst. Einer der neuen Begleiter: Touma. Unser Patron, Inquisitor Zerbe.

Jeder Inquisitor weiß: Unschuld beweist gar nichts

Hinter jedem dieser Kriminalfälle verstecken sich verschiedene, teilweise verzweigte Geschichten und oft nur vage Aussagen, von denen ihr selbst bestimmen müsst, wie glaubhaft ihr sie findet. Und selbst, wenn jemanden offenbar keine Schuld trifft, heißt das nicht, dass er unschuldig ist. Auch Unwissende können Spielball der Chaos-Götter werden.

Und gerade im Calixis-Sektor, wo Dark Heresy spielt, ist Häresie weiter verbreitet, als das Imperium jemals zugeben würde. Dass ihr jemanden trefft, der nicht ist, was er vorgibt zu sein, wird euch mehr als einmal passieren.

Dann wieder ist auch völlig egal, ob ihr die Wahrheit entdeckt habt oder nicht. Ihr seid ein Inquisitor und was ihr sagt, ist die Wahrheit. Falls nicht, könnt ihr mit einer Knarre einfach eure eigene Wahrheit schaffen oder diejenigen beseitigen, die etwas anderes behaupten als ihr. Auch das geht in Dark Heresy. Ihr müsst nur mit den Konsequenzen leben.

Freut ihr euch genauso sehr auf Dark Heresy wie ich? Wie werdet ihr euch die Zeit bis dahin vertreiben? Schreibt einen Kommentar!

Schon Rogue Trader hat mich 300 Stunden beschäftigt und es werden bald noch mehr. Die genaue Spielzeit von Dark Heresy kann ich noch nicht abschätzen, aber angesichts dessen, was schon in der Beta möglich war, wird das Spiel riesig: Neues Rollenspiel zu Warhammer 40.000 startet die Beta auf Steam – Ich habe die Inhalte gespielt und beim Imperator, ist das viel