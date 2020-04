Gronkh, PietSmiet, Pandorya, fishc0p und Co kennt ihr von ihren Twitch-Streams und FriendlyFire-Aktionen. Um im Kampf gegen Corona zu unterstützen, planen einige Promi-Streamer nun einen neuen Spendenmarathon.

Um was geht es? Am kommenden Dienstag, den 14. April, startet eine neue Online-Spendensammlung mit bekannten deutschen Streamern. Darunter sind

Die Jungs und Mädels haben sich entschieden, mit Gaming in der Corona-Krise zu helfen. Normalerweise laufen diese Streams unter dem Motto „Friendly Fire“, doch aufgrund der aktuellen Situation trägt der Stream am 14. April das Motto „FriendlyDistancing“.

Wann geht es los? Der Startschuss fällt am 14. April um 18:00 Uhr. Das ist Dienstag in der kommenden Woche.

Wo gucke ich das? Die Streams findet ihr auf den jeweiligen Kanälen der Streamer.

Wie kann man Spenden? In den Streams findet ihr einen Spendenlink, der euch zu Betterplace.org leitet. Für das Spenden erhaltet ihr eine offizielle Spendenbescheinigung.

Für wen wird gesammelt? Zu den Organisationen, für die Spenden gesammelt werden, zählen die Corona-Nothilfe weltweit von Aktion Deutschland Hilft, die Corona Soforthilfe für Obdachlose/Wohnungslose aus Leipzig, CADUS – Emergency Response und weitere.

Auch Twitch ist über das Event erfreut. Der Director of Partnerships DACH, Jannik Hülshoff, schreibt:

Wir freuen uns sehr, dass wir auch bei diesem „Friendly Fire-Event“ als Partner an Bord sind. Das Team von Friendly Fire hat bereits mehrfach bewiesen wie viel durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann. Besonders jetzt, ist es wichtig ein starkes Zeichen zu setzen um zusammen großes zu bewirken. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Unterstützung von wohltätigen Zwecken ist Teil der besonderen Twitch Kultur und dieser Tage sehen wir Woche für Woche, wie unsere Community zusammenkommt, um in Zeiten von COVID-19 einander und anderen zu helfen.