Ein Spiel auf Steam macht Gamer gerade ratlos: Über Nacht ist das Spiel von 50 auf 366 GB gewachsen und keiner weiß, wieso

NieR:Automata ist mit einem Update um 310 GB gewachsen. Ein Umstand, der viele Spieler vor den Kopf stößt. Denn die einen können das Spiel nicht mehr updaten und starten. Der Entwickler schweigt bisher über den Umstand, viele halten es aber für einen Fehler.

Das Action-Spiel NieR:Automata ist bereits ein paar Jahre alt (Release: 2017), gilt als beliebter Action-Titel und zählt zu den besten RPGs auf Steam. Doch ein neues Update macht viele Spieler ratlos. Denn mit dem letzten Patch ist das spiel von rund 50 GB auf große 366 GB angewachsen. Und das völlig ohne Vorwarnung.

Auf Steam zeigen sich viele ratlos oder schimpfen in den Bewertungen auf Steam über die neue Größe des Spiels.

Video starten NieR:Automata – Der Trailer zur “Game of the YoRHa”-Edition Autoplay

Nach Update braucht das Spiel plötzlich sieben mal so viel Speicherplatz

Was steckt denn offiziell im Update? Insgesamt werden laut Hersteller drei neue Sprachen hinzugefügt: Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch und Koreanisch. Dabei geht es nur um den Text und nicht um eine Sprachausgabe.

Ansonsten verrrät der offizielle Update-Post auf Steam nicht viel über das Update. Von einer Größe wird hier nicht gesprochen.

Und warum ist das Update so riesig groß? Mit Sicherheit können wir das gerade nicht sagen. Aber Nutzer aus der Community und auch das englischsprachige Magazin Videogamechronicle spekulieren, dass es sich um einen Fehler des Entwicklers handeln müsse:

Anstatt einfach nur die Sprache hinzuzufügen, habe man vermutlich das Grundspiel in jeden einzelnen DLC hineingepatcht. Dadurch sei das Spiel jetzt etwa 8-mal größer als vorher. Ein Fehler, der dann im besten Fall in den nächsten Tagen wieder behoben wird. Denn etliche Spieler klagen bereits, dass das Spiel jetzt so groß sei, dass man es nicht mehr updaten oder installieren könne. So schreibt jemand in einer Steam-Rezension:

Nur SquareEnix schafft es, aus 40 GB mit einem 8-GB-Patch 366 GB zu machen. Dank des neuesten Updates benötigt eine Neuinstallation des Spiels nun satte 366 GB. Warum? Weil jeder DLC der YoRHa Edition nun genauso groß ist wie das Hauptspiel. JEDER. EINZELNE.

Yoko Taro ist den meisten wohl als Director von NieR: Automata aus dem Jahre 2017 bekannt. Jetzt erklärte er, dass sich in fast 30 Jahren seiner Karriere eine Sache in der Spielebranche geändert hat: Seltsame Leute werden immer weniger: Legendärer Entwickler ist für seltsame RPGs bekannt, erklärt, was im heutigen Gaming fehlt