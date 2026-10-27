Pokémon GO schenkt euch gerade Sonderbonbons und mit ein bisschen Glück bekommt ihr noch mehr

In Pokémon GO startet der erste Teil des Halloween-Events. Das könnt ihr nutzen, um einige der begehrten Sonderbonbons zu erhaschen.

Was ist das für ein Event? Wie jedes Jahr startet auch in diesem Jahr wieder ein mehrteiliges Halloween-Event. Der erste Teil beginnt am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 1. November 2026, um 10:00 Uhr. Danach geht es nahtlos mit dem 2. Teil des Events weiter.

Neben einigen kostümierten Monstern, einer besonderen Hintergrundmusik sowie einer optisch angepassten Karte, könnt ihr im Halloween-Event auch noch einige der seltenen und begehrten Sonderbonbons abstauben. Für einige benötigt ihr Glück, für andere Fleiß und nochmals andere bekommt ihr einfach geschenkt.

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Fleiß, Glück und einfach nur Klicken

Wie erhalte ich die Sonderbonbons? Es gibt 3 Methoden, mit denen ihr im Event die begehrten Items erhalten könnt. Die erste ist eine kostenlose, befristete Forschung, die ihr mit Start des Events erhaltet. Hier müsst ihr nichts weiter machen, als euch die Belohnungen abzuholen. Dort erhaltet ihr neben einem kostümierten Pikachu auch 6 Sonderbonbons.

Die zweite Möglichkeit ist der GO-Pass des Events. Hier erhaltet ihr auf verschiedenen Stufen ebenfalls jeweils ein Bonbon. Der Pass läuft auch noch im zweiten Teil des Events. Wollt ihr hier möglichst viele Bonbons erhalten, müsst ihr also fleißig sein und den Pass ordentlich nach oben treiben.

Die letzte Methode, um Sonderbonbons im Event zu erhalten, ist etwas vom Glück abhängig. Innerhalb der beiden Halloween-Events könnt ihr auf der Karte Geschenke finden, die ihr anklicken könnt. Dort erwarten euch Event-Monster, Bonbons für Pikachu, Zubat und Fatalitee oder eben auch Sonderbonbons. Wie hoch die Chance hier ist, ist jedoch nicht bekannt.

Nutzt ihr alle 3 Methoden, könnt ihr mit etwas Glück und Fleiß also einige Sonderbonbons erhalten, die ihr direkt in eure stärksten Monster investieren könnt.

Werdet ihr das Event nutzen, um einige Items anzusammeln? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im schaurigen Event noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Inhalten vom 1. Halloween-Event 2026 in Pokémon GO.