Wundert euch in Pokémon GO nicht, wenn jetzt Mega-Entwicklungen auf euer Suelord eindreschen

In Pokémon GO gibt es aktuell eine Änderung, die es noch nie gab. Und die bringt interessante neue Möglichkeiten mit sich.

Wenn ihr in den Kampfligen von Pokémon GO unterwegs seid, dann müsst ihr bestimmte Vorgaben einhalten, um an den unterschiedlichen Formaten teilzunehmen. Hierzu gehört in erster Linie die WP-Grenze. So könnt ihr beispielsweise in den Superligen nur Monster mitnehmen, die maximal 1.500 WP besitzen. Hat ein Monster mehr WP, dann müsst ihr auf das Exemplar verzichten.

Aktuell gibt es einen Cup, der mit dieser Tradition bricht. Er ermöglicht es euch, eigentlich viel zu starke Pokémon dennoch zu nutzen.

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Mega-Entwicklungen in der Superliga

Was ist das für ein Cup? Der Wettbewerb, der mit dieser jahrelangen Tradition bricht, ist der Mega-Halloween-Cup (Superliga). Er ist am 27. Oktober 2026 gestartet und noch bis zum 3. November 2026 aktiv. Hier dürfen Käfer-, Gift-, Geist-, Unlicht- und Feen-Pokémon teilnehmen.

Wie läuft das mit Mega-Entwicklungen? Habt ihr eine Mega-Entwicklung einer der genannten Typen, dann könnt ihr sie unabhängig von ihren eigentlichen WP im Cup einsetzen. Hierfür werden die WP, die euer Monster besitzt, runtergerechnet.

Habt ihr beispielsweise ein Mega-Gengar, das eigentlich 3.011 WP besitzt und damit nicht in einer Superliga teilnehmen kann, dann werden die WP für den Einsatz im Wettbewerb auf 1.475 runtergerechnet, womit es innerhalb der Grenze von 1.500 liegt und somit teilnahmeberechtigt ist.

Dadurch könnt ihr mit Monstern in der Liga teilnehmen, die ansonsten für die Teilnahme gesperrt sein würden. Eure starken Superliga-Monster wie Suelord, Granforgita oder auch Mimigma können hier also auf neue Konkurrenz treffen.

Bleiben die WP dauerhaft reduziert? Nein. Die angepassten WP sind nur innerhalb des Wettbewerbs reduziert. Nutzt ihr die Mega-Entwicklung für einen Raid oder gegen Rockets, dann sind die WP wieder normalisiert und auf dem Level, auf dem sie eigentlich sind. Auch in eurer Pokémon-Box seht ihr den normalen Wert.

Wird die Änderung weiterhin genutzt? Ob diese Änderung nur für diesen einen aktuellen Wettbewerb genutzt wird oder zukünftig auch in anderen Cups dauerhaft verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Was haltet ihr von der Änderung? Werdet ihr sie nutzen, oder seid ihr generell nicht an den Kampfligen interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte das aktuelle Halloween-Event noch mitbringt, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Inhalten des 1. Halloween-Events 2026 in Pokémon GO.