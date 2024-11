Update 07. November: Erstmal vielen Dank, dass ihr das Heft »blind« vorbestellt habt, dieses Vertrauen wissen wir in der Redaktion sehr zu schätzen!

Leider gibt es aber eine schlechte Nachricht: Anders als ursprünglich geplant, wird das Entwickler-Team weltweit vorab keine Versionen des Flight Simulator 2024 zur Verfügung stellen – weder für Tests noch für Guides wie unser Sonderheft.

Die offizielle Begründung ist dabei auch durchaus nachvollziehbar: »Aufgrund der Verfügbarkeit der Online-Dienste und des Umfangs des geplanten Day-One-Patch-Updates wird Xbox die Review Codes für den Microsoft Flight Simulator 2024 am Tag der Veröffentlichung und nicht im Voraus verteilen. […]«

Was heißt das für unser Heft? Keine Sorge, es kommt. Nur eben etwas später als ursprünglich geplant. Schon jetzt sind wir fleißig am Werkeln und bereiten alles vor (Layouts, Flugzeugvorstellungen, Hintergrundartikel etc.), was man eben ohne Version vorbereiten kann. Sobald der Flight Simulator 2024 dann erscheint, stürzen wir uns mit der gesamten – dafür eigens vergrößerten – Autorencrew aus erfahrenen Piloten und Simmern auf den Karrieremodus und andere Neuerungen.

Da wir euch wie gewohnt beste Qualität liefern wollen, braucht unser Team allerdings etwas Zeit, um die Inhalte zu schreiben und für das Heft formschön aufzubereiten. So schaffen wir es mit vollem Schub, allen Heft-Vorbestellern und Sonderheft-Abonnenten die Epaper-Version des Sonderhefts zum Flight Simulator 2024 am 11.12.24 zur Verfügung zu stellen. Die gedruckte Version des Magazins geht dann am 18.12.24 in die Post, sollte also noch vor Weihnachten bei euch sein.