Angestellte von Microsoft sprengt große Feier mit Bill Gates, wird rausgeworfen

Microsoft wird 50 Jahre alt und hat den Jahrestag der Firmengründung in einem Event in Redmond, Washington, gefeiert. Doch eine Mitarbeiterin der Firma, Ibtihal Aboussand, sprengte die Feier mit einem politischen Protest und wurde vom Event entfernt. Sie warf Microsoft vor, Blut an den Händen zu haben.

Das war die Situation: Der Chef von Microsoft AI, Mustafa Suleyman, hielt gerade eine Präsentation über die Langzeitvision von „Copilot“, der künstlichen Intelligenz von Microsoft.

Bei der Veranstaltung im Hauptquartier von Microsoft in Redmond, Washington, waren auch Bill Gates und Steve Ballmer im Publikum.

Eine Angestellte ging auf Suleyman zu und rief: „Mustafa, Schande über dich.“ Sie wurde aus dem Gebäude begleitet.

Angestellte protestiert und wird vom Event entfernt

Das war der Protest der Angestellten: Die Angestellte rief zu dem CEO der KI-Abteilung:

Du behauptest, ihr nutzt KI für gute Sachen, aber Microsoft verkauft KI-Waffen an die israelische Armee. 50.000 Menschen sind gestorben und Microsoft ermöglicht den Genozid in unserem Land.

Suleyman sagte von der Bühne: „Ich danke Ihnen für den Protest, ich höre Sie.“

Während die Angestellte aus dem Saal gedrängt wurde, rief sie, Suleyman und alle bei Microsoft hätten Blut an ihren Händen. Sie warf einen Schal auf die Bühne, der als unterstützendes Symbol für die Menschen im Gaza-Streifen dient.

Noch während sie hinausbegleitet wurde, rief sie: Wie könnt ihr es wagen, hier zu feiern, wenn Microsoft Kinder tötet?

Suleyman stand sichtbar berührt auf der Bühne, schaute auf den Boden und sagte wiederholt, man könne sie hören.

Hier könnt ihr sehen, wie sich die Situation entfaltet:

Mitarbeiterin sah keine andere Möglichkeit, ihren Protest zu formulieren

Wer ist die Frau? Es ist eine Angestellte von Microsoft, Ibithal Aboussad. Wie The Verge aus Quellen erfahren hat, hatte sich die Angestellte nach dem Event in einer E-Mail an „hunderte oder tausende“ von Angestellten bei Microsoft gewandt.

Sie arbeite seit dreieinhalb Jahren bei Microsoft als Software Engineer an der KI und habe sich zu dem Protest entschlossen, als sie erfahren hat, dass ihre Firma den Völkermord an ihrem Volk unterstütze.

Die Mitarbeiterin schreibt, Microsoft habe allen Widerspruch ihrer Kollegen unterdrückt, es gab für sie keinen anderen Weg, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, als den öffentlichen Protest.

Sie schreibt, anfänglich war sie froh, dass sie bei Microsoft an der KI arbeiten konnte. Sie wurde aber nicht darüber informiert, dass Microsoft ihre Arbeit ans israelische Militär verkaufen würde, mit der Intention, Journalisten, Ärzte, Hilfskräfte und ganze Familien auszuspionieren und zu ermorden. Wenn sie gewusst hätte, dass ihre Arbeit dazu genutzt werden würde, um Palästinenser besser zu Zielen zu machen, wäre sie der Firma nicht beigetreten. Sie habe nicht dafür unterschrieben, Code zu programmieren, der gegen Menschenrechte verstoße.

Das sagt Microsoft: In einem Statement zu PC Gamer heißt es von Microsoft: